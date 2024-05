šport

V vlogi pomočnika uživa

4.5.2024 | 14:30 | Rok Nose

Novo mesto - Domen Novak je letos večino kolesarskih dirk končal pri repu, večkrat tudi sploh ni prišel do cilja, a je vseeno ogromno prispeval za uspehe moštva UAE Emirates, za katero vozi drugo sezono. Tako je bilo tudi na najstarejši klasiki na svetu Liege–Bastogne–Liege, na kateri je z neumornim narekovanjem tempa na čelu glavnine precej izčrpal tekmece in pripravil teren za napad moštvenega kolega Tadeja Pogačarja, ki je po zmagi pohvalil izjemno delo svojih pomočnikov. Novak bo številki ena svetovnega kolesarstva stal ob strani tudi na dirki Po Italiji, ki se začenja danes.

Domna Novaka kot pomočnika zelo cenijo v kolesarski karavani. Večkrat se takole postavi na čelo glavnine in narekuje tempo. (Foto: Facebook Domna Novaka)

»Mi gremo na zmago v skupnem seštevku, tega ne skrivamo. V ekipi imamo najboljšega kolesarja na svetu, vse bomo naredili, da bo Tadej na koncu oblekel rožnato majico. Kot njegov pomočnik vem, katere so moje naloge. Če bo treba, bom vlekel od prvega do zadnjega kilometra. Uživam v tem, kar počnem; res včasih zelo trpim, a če na koncu zmagamo, je ves trud poplačan,« pravi 28-letni kolesar iz Dolenje vasi pri Otočcu, ki bo četrtič nastopil na Giru. Pred dvema letoma je na predzadnji kraljevski etapi prišel do uspeha kariere, ko je ciljno črto prevozil kot drugi.

Tadeju Pogačarju bo dirko Po Italiji pomagal osvojiti tudi Domen Novak, ki ga kot pomočnika zelo cenijo v kolesarki karavani – O dirki Po Sloveniji pravi, da so možnosti za nastop 50-odstotne

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj