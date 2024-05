šport

Dobova nemočna proti Gorenju

4.5.2024 | 10:10 | STA; M. K.

Dobova - Rokometaši Dobove so v zaostali tekmi 21. kroga lige NLB sinoči doma izgubili proti velenjskemu Gorenju s 26:36 (11:16).

Foto: FB RK Dobova

* Športna dvorana Dobova, gledalcev 163, sodnika: Murčehajič, Kastelic.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban 1, Fabek 1, Gerjovič, Stunković, Romih 3, Pintar 5 (1), Maslovar 1, Rantah 5, Ferenčak 5, Kozolić 3, Baznik, Maček 1, Mataić.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 2, Pipp, Velić 6, Maričić 4, Drobež 7, Tatar 3, Sokolič 5 (3), Verdinek, Šiško 3, Tajnik 3, Slatinek Jovičič 2, Pratnekar 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (1), Gorenje Velenje 4 (4).

* Izključitve: Dobova 4, Gorenje Velenje 2 minuti.

* Rdeči kartoni: /.

Rokometaši Gorenja niso zamudili priložnosti, da se po zaostali tekmi zavihtijo na vrh lestvice. Že pred tekmo proti zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva so bili izraziti favoriti, na tekmi pa so to samo dokazali, praktično s pol moči so prišli do točk.

Nekaj težav so imeli le na začetku, ko so domači povedli s 3:1, a z odličnim odgovorom v obliki delnega izida 5:0 so prišli do vodstva, ki ga niso več izpustili iz rok. Ob polčasu so vodili za pet golov, na koncu zmagali za deset, vodili pa že tudi za trinajst.

Najboljši strelec tekme je bil gostujoči krožni napadalec Jernej Drobež, ki je ob stoodstotni natančnosti dosegel sedem golov. Tarik Velić jih je dodal šest, pri domačih so trije igralci dosegli pet golov.

Izjava Blaža Pintarja po tekmi: ''Čestitam ekipi Velenja za zmago. Odigrali smo soliden prvi polčas. Na začetku drugega polčasa smo imeli nekaj črnih minut, iz katerih se nismo znali pobrati. Velenje pa je izkušeno pripeljalo tekmo varno do konca.''

Dobovčane čakata še dve tekmi do konca sezone, in sicer gostovanje v Loki ter domača tekma proti Slovanu.

Izid, 21. krog:

- petek, 3. maj:

Dobova - Gorenje Velenje 26:36 (11:16)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 24 20 3 1 756:616 43

2. Trimo Trebnje 24 20 2 2 765:606 42

3. Celje Pivovarna Laško 24 18 1 5 794:694 37

4. Krka 24 13 4 7 712:644 30

5. Jeruzalem Ormož 24 13 4 7 657:648 30

6. Riko Ribnica 24 13 2 9 778:739 28

7. Koper 24 14 0 10 708:673 28

8. Slovenj Gradec 24 10 2 12 704:713 22

9. LL Grosist Slovan 24 9 1 14 672:691 19

10. Sviš Ivančna Gorica 24 7 3 14 670:713 17

11. Urbanscape Loka 24 6 3 15 659:723 15

12. Škofljica 24 6 1 17 636:729 13

13. Ljubljana 24 3 0 21 661:791 6

14. Dobova 24 3 0 21 609:801 6

