Orleki snemali na Dolenjskem

3.5.2024 | 19:20 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jan Lah Škrbec

Orleki bodo ob svoji 35-letnici tako imenovanega knap’n’rolla izdali nov album, čaka pa jih tudi obilica koncertov z osrednjim oktobra v Kinu Šiška. Gre za eno najizvirnejših domačih zasedb iz Zagorja ob Savi, ki jo poznamo po neponovljivi in edinstveni mešanici klenega rokenrola, tradicionalnih ljudskih, narodnih ali ponarodelih pesmih in po avtorski hudomušnosti in prepoznavnosti pesmi, ki pripovedujejo zgodbe.

Med drugim bodo jubilejni album, posnet v studiu RSL Production v Novem mestu in v šentjernejskem studiu Lotos, predstavili tudi v Krškem in v Novem mestu. Te dni so preoblekli eno svojih kultnih uspešnic, pesem Punca s Šohta, in k sodelovanju povabili Matevža Šaleharja Hama. Prvič je bila skladba objavljena pred skoraj tridesetimi leti, na tretjem, leta 1995 izdanem albumu Orlekov Adijo, knapi.

Hamo, ki je po mami Zagorjan, je skladbi dal novo svežino, pesem pa spremlja tudi videospot, ki je nastal med snemanjem.

