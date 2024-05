družabno

Anita Volčanjšek med najboljšimi

3.5.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Anita Volčanjšek

Anita Volčanjšek iz Krškega, ki je nekoč delala kot radijska voditeljica na Radiu Krka, se je razveselila uvrstitve med 26 najboljših mladih vodij z izjemnim potencialom po izboru AmCham Slovenia. Zmagovalca 14. generacije bodo izbrali med petimi finalisti v maju.

Anita, zaposlena v kranjskem podjetju Kontron, je s svojimi veščinami in z znanjem izstopila iz povprečja in tako tudi v širši javnosti opozorila nase. Po izobrazbi je dramaturginja, po srcu, duši in po delu, ki ga opravlja, pa komunikatorka. Lastnica skoraj 13-letnega štirinožca Švrca (na fotografiji), posvojenca iz Bosne in Hercegovine, je zasebno velika ljubiteljica krajših in daljših potepov, predvsem pa navdušenka nad državami nekdanje Sovjetske zveze ter poleti velika oboževalka grških in italijanskih otokov. Svojo dušo polni tudi ob branju, gledanju filmov in na različnih kulturnih dogodkih, obuja spomine ob retroizdelkih ali ob obveznih postankih v starinarnicah in na bolšjih sejmih, ne glede na to, v kateri konec sveta jo zanese.

Anita je v otroštvu trenirala plavanje pri krškem Celulozarju, zdaj pa je navdušenka nad pilatesom in vseživljenjska smučarka.

‹ nazaj