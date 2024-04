dolenjska

FOTO: Dan Zemlje napolnil Glavni trg

26.4.2024 | 18:10 | I. V.

Novo mesto - Novomeški osnovnošolci so sicer s štiridnevnim zamikom, a zaradi tega v lepem sončnem vremenu, danes na Glavnem trgu pod pokroviteljstvom novomeške občine, Komunale in Ceroda obeležili letošnji dan Zemlje, na ta način že sedemnajstič zapored.

Pred stojnico OŠ Toneta Pavčka (Foto:I. Vidmar)

Tudi tokrat je bilo dogajanje na trgu bogato in pestro, šole so svoj odnos do planeta predstavile na svojih stojnicah, te pa so imele tudi druge z okoljem tesno povezane organizacije. Bilo je tudi veliko plesa in glasbe in veliko poučnih vsebin.

