1.225 dobrodelnih kilometrov

7.5.2024 | 10:45 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv DOS

Z lanskoletnega starta v Novem mestu. (Foto: arhiv DOS)

Izpred Rotovža v Novem mestu je danes na pot krenila karavana dobrodelnih kolesarjev na prvi od petih etap največjega vseslovenskega humanitarnega dogodka DOS – Dobrodelno okrog Slovenije.

Start današnje 1. etape je bil ob 7.30. na novomeškem Glavnem trgu izpred mestne hiše Rotovž. Trasa kolesarje vodi preko Vahte, mimo Metlike. Prvi postanek je bil v Črnomlju, pot pa kolesarji nadaljujejo do Starega trga ob Kolpi, Kočevja, Ribnice in naprej do Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, sledil bo spust po Črnem Kalu, zatem pa nekaj lokalnih vzponov do Marezig in spust do sprejema za kolesarje v Kopru. Zaključek današnje 274 km etape bo v Strunjanu.

Najbolj znan dobrodelni kolesar Dami Zupi bo v družbi še 25 kolesarjev v 5 dneh do 11. maja prekolesaril 1.225 kilometrov okoli Slovenije. Namen dobrodelne akcije DOS je zbiranje denarja za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Slovenska kolesarska humanitarna zgodba, ki ima tudi namen povezovanja, gre letos prvič v petih letih tudi preko slovenskih meja, saj bo del poti vodil po Avstriji.

Projekt, ki ga je zasnoval Zupi, letos poteka že peto leto zapored. S koordinatorico dobrodelnega dela projekta Slovensko karitas so doslej v akciji obdarili že več kot 100 otrok, ki so se srčno razveselili novega kolesa. Cilj letošnjih darovanih kilometrov je razveseliti in obdariti še več otrok.

»Slovenska kolesarska humanitarna zgodba gre letos prvič v petih letih tudi izven meja Slovenije. Del 4. trase bo letos speljan tudi po Avstriji,« je na nedavni novinarski konferenci povedal Dami Zupi. Dodal je, da DOS ni le kolesarski dogodek, temveč tudi povezovalni. Povezuje namreč posameznike, občine in kraje, saj trasa DOS-a poteka skozi 206 slovenskih krajev.

»Poslanstvo DOS-a je vsako leto tudi to, da skuša vedno znova privabiti čim več kolesarjev, ki bi se pridružili DOS karavani na poti po delu trase ali na celotni trasi. S tem, ko se pridružijo ekipi kolesarjev pa prispevajo 10 € in z zbranim denarjem nato Slovenska karitas nakupi kolesa za otroke iz socialno ogroženih družin. Prav tako pa nekaj koles podarimo že na sami trasi,« je še dodal Dami.

Za Mlado Karitas in sodelujoče sodelavce in prostovoljce je projekt zelo pomemben ne samo z vidika zbiranja denarja, da otroci iz socialno ogroženih okolij dobijo kolesa, temveč tudi, ker je projekt športno naravnan in osvešča o zdravem načinu življenja. V sodobnem času je namreč izjemnega pomena prav opogumljanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa in druženje s sovrstniki.

Pet etap za dober namen

Letos bo dobrodelni krog okoli Slovenije potekal v petih etapah:

1. etapa: 7. maj - od Novega mesta do Strunjana

2. etapa: 8. maj - od Strunjana do Kobarida

3. etapa: 9. maj - od Kobarida do Velenja

4. etapa: 10. maj - od Velenja do Moravskih Toplic (mednarodna etapa)

5. etapa: 11. maj – od Moravskih Toplic do Novega mesta

Za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin lahko vsak, ki želi, donira že danes: ZAkolo5 na 1919 ali izvedete nakazilo na: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana - TRR: SI56 0214 0001 5556 76, sklic: 00 905, namen: Za kolo

