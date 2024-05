dolenjska

Stanje v državi se alarmantno slabša

7.5.2024 | 18:30 | Mojca Žnidaršič

Nadaljujemo niz pogovorov s poslanci državnega zbora z našega konca Slovenije.

Anja Bah Žibert je bila v državni zbor z liste stranke SDS izvoljena v okraju Novo mesto 1 šeste volilne enote. V svojem tretjem mandatu je predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, podpredsednica mandatno-volilne komisije, članica odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, odbora za kulturo, Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v državnem zboru in stalne delegacije državnega zbora v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Anja Bah Žibert je bila za poslanko prvič izvoljena leta 2014. Takrat je tudi prvič kandidirala, pred tem pa je bila generalna sekretarka Slovenske demokratske stranke. Bila je tudi predsednica SDM, podmladka stranke, ki je v času njenega vodenja postal največji in najaktivnejši politični podmladek. Otroštvo in mladost je preživljala v Krškem, gimnazijo obiskovala v Brežicah, diplomirala pa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila naziv dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok. Petdesetletnica z družino živi v Brezovici pri Ljubljani.

Ste članica odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki se ga dotika kar nekaj aktualnih perečih tem v Sloveniji. Pa če se najprej dotakneva stavk. Različne skupine javnih uslužbencev stavkajo, nekatere to še napovedujejo. Zdi se, da se vrtimo v začaranem krogu. Kako to rešiti?

»Ne le, da se vrtimo v začaranem krogu, ampak se stanje alarmantno slabša. Napoved, da se bodo stavki zdravnikov in zaposlenih v upravnih enotah pridružili tudi drugi, npr. pravosodni policisti, policisti, da vre v domovih za ostarele, med upokojenci in kmeti, vse to kaže, da imamo resen problem, ki ga Golobova vlada očitno ni sposobna rešiti. Koalicija, ki ima v državnem zboru tako udobno večino, bi v dveh letih vladanja morala predstaviti in izpeljati že bistvene reforme, ki jih Slovenija nujno potrebuje. In ena teh je zagotovo prenovitev plačnega sistema v javnem sektorju in odprava plačnih nesorazmerji. V SDS smo zato predlagali sklep, s katerim smo želeli pozvati vlado, da v sodelovanju s socialnimi partnerji do konca tega leta pripravi ustrezne zakonske rešitve. Koalicija pa je celo izglasovala, da o tem predlogu ne smemo niti razpravljati, kaj šele glasovati. Precedens brez primere, seveda na škodo ljudi. Nekorektno in nedopustno je, da vlada namesto predlogov rešitev obračunava s temi skupinami in jih dobesedno ponižuje. Dvomim, da se ljudje zavedajo, da zaradi takšnega odnosa praktično vsak dan izgubljamo prepotreben kader. Kje bo Golob, ko bomo pacienti ostali pred zaprtimi vrati ambulant, ker tam ne bo več nikogar, kar pa se že dogaja. Seveda so tu še druge prepotrebne reforme, kot sta denimo pokojninska in davčna, glede katerih ni še nič govora. Res skrb vzbujajoče stanje.«

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj