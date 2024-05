kultura

Zlate piščali letos zapiskale v Novem mestu

7.5.2024 | 20:45 | S. M., I. V.

Novo mesto - Nocoj so v novomeškem Anton Podbevšek Teatru podelili glasbene nagrade zlata piščal. Potem ko je lani vse mogoče nagrade, torej za skladbo, album in izvajalca leta, prejela novomeška skupina MRFY, je zvezda letošnje podelitve hiphoperka Masayah, ki je domov odnesla zlati piščali za album leta in skladbo leta Zavedno, nominirana pa je bila tudi za izvajalko leta.

Hiphoperka Masayah je domov odnesla zlati piščali za album leta in skladbo leta Zavedno, nominirana pa je bila tudi za izvajalko leta.(Foto: I. Vidmar)

Zlata piščal za izvajalca leta je tokrat že tretjič pripadla skupini Joker Out, hip hop izvajalka Masayah je odnesla zlati piščali za album leta in skladbo leta Zavedno, novinci leta so postali člani skupine Masharik. Nagrada za življenjsko delo je pripadla Otu Pestnerju. Letos med nagrajenci ni glasbenikov z našega konca Slovenije.

Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal je nagrade za posebne dosežke v slovenski popularni glasbi v preteklem letu letos podelilo desetič zapored. Nagrajence vsako leto po trikrožnem sistemu izbirajo člani akademije Zlata piščal, ki so v prvem krogu predlagali skoraj tisoč del in izvajalcev, v drugem izmed njih izbrali po pet nominirancev v vsaki kategoriji in v tretjem izbrali nagrajence.

Zmagovalka je Masayah

Dve zlati piščali, za album leta in skladbo leta, je domov odnesla prodorna primorska raperka, RnB-pevka, kitaristka in lanskoletna novinka leta Masayah, ki je bila nominirana tudi v kategoriji izvajalec leta. Svoj zmagoviti albumski prvenec Zavedno je Masayah predstavila aprila lani. Med raznovrstnimi skladbami z močno osebno noto, kot so Ni panike, Tujci, Samo otrok, Ne me klicat in druge, je tudi skladba leta Zavedno, o kateri je povedala: »Verjamem v neko energijo, ki vrne to, kar daješ. Verjamem, da iz vseh travm in dobrih zgodb, ki jih nosimo v srcu, znam izčrpati nekaj dobrega, pozitivnega in da si želim to delati do konca življenja.«

Že četrta za Joker Out

Petčlanska indie rock skupina Joker Out, ki deluje od leta 2016, je nagrado za izvajalca leta prejela že v letih 2021 in 2022. Njihov zmagoviti niz je lani presekala novomeška skupina MRFY. Za Joker Out je to sicer že četrta zlata piščal, prvo so leta 2020 prejeli za novinca leta, leto kasneje so osvojili srca poslušalcev z albumom Umazane misli. Lani so s svojo glasbo odlično zajadrali evrovizijski val zunaj meja Slovenije in se podali na evropsko turnejo, na razprodano britansko turnejo z irsko skupino Wild Youth, razprodali so Areno Stožice in se uvrstili na seznam 100 omembe vrednih evropskih glasbenih izvajalcev (Artists to Watch 2023).

Tričlanska gorenjska skupina Masharik, ki jo sestavljajo Maša Bogataj, Luka Zemljič in Bojan Marinko, je v zrak dvignila zlato piščal za novinca leta. Nominirani so bili tudi za skladbo leta Brat moj, ki je šele njihov drugi singl. Masharik ustvarjajo v slovenščini in s svojimi besedili skušajo opomniti na vrednote skupnosti, iskrenosti in ljubezni. Njihova glasba zveni sveže, a hkrati nosi v sebi pridih in zvok preteklih časov.

Oto Pestner gre v legendo

Strokovna glasbena akademija je zlato piščal za življenjsko delo podelila Otu Pestnerju, čigar izjemna solistična diskografija in skladbe, pri katerih je sodeloval kot pevec, avtor, tekstopisec, skladatelj ali aranžer, presegajo meje merljivega. Oto Pestner je zasidran v spomin kot član skupin New Swing Quartet, Alpski kvintet in Anima Singers, kot izvajalec nepozabnih popevk, med njimi Trideset let, Vrača se pomlad in Tople julijske noči, ter kot avtor preštevilnih brezčasnih skladb drugih izvajalcev, kot so Poštar zvoni samo dvakrat, Vrniva se na najino obalo in Če je življenje sreča.

Izmed dolenjskih glasbenikov so bili za nagrade zlata piščal nominirani Tokac & Emanuela z albumom Čudež za album leta, skupina MRFY za izvajalca leta in kitarist skupine MRFY Tomi Zupančič v sodelovanju z Astrid v kategoriji novinec leta.

