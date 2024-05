šport

Novomeščanka je evropska vice prvakinja

7.5.2024 | 12:15 | Tekst: R.M.

Foto: Scorpion gym

Zmagovalke s svojimi trenerji. (Foto: Scorpion Gym)

Republika San Marino, ena od najmanjših držav na svetu, je minuli konec tedna gostila Evropsko prvenstvo v tajskem boksu. Po uradnih podatkih svetovne organizacije WMAC se je tekmovanja udeležilo več kot 1.250 tekmovalcev iz 20 držav. Med njimi je bila tudi 14-letna reprezentantka Slovenije iz Novega mesta Lily Fideršek, ki je zastopala barve Scorpion Gyma. V disciplini tajski boks je med seniorkami do 60 kg osvojila srebrno odličje.

Zmaga ji je ušla za las. Najprej je premagal avstrijsko predstavnico Sandro Smelik, v finalni borbi pa jo je čakala 19-letna Francozinja Sahina Croquet. V 1. rundi tega dvoboja je bila francoska predstavnica nekoliko dominantnejša, vendar je Lily Fideršek v 2. rundi dvoboja diktirala tempo in tehnično nadvladala nasprotnico v vseh segmentih borbe. V zadnji rundi sta bili borki dokaj izenačeni, reprezentantka Slovenije je tik pred gongom izvedla dovršen in močen visok nožni udarec, ki je Francozinjo spravil iz ravnotežja, vendar pa kljub temu to ni prepričalo vseh sodnikov. Ti so z 2:1 presodili v korist Francozinje, Lily Fideršek pa je postala vice prvakinja Evrope.

"Kot trener sem ponosen na svojo varovanko, ki jo čaka še veliko športnih izzivov in uspehov. Tokrat je v boju za zlato odličje 5 let starejši in izkušenejši nasprotnici pokazala, iz kakšnega testa je. V ring je kljub svoji mladosti vstopila suvereno in odločno, na kar sem zelo ponosen," je povedal njen trener, prav tako Novomeščan, Iztok Vorkapić.

"Za las je šlo in škoda. Vendar moji cilji ostajajo visoki. Že zdaj se veselim nastopa na svetovnem mladinskem prvenstvu, ki bo septembra v Bangkoku na Tajskem, kjer bom dala vse od sebe," je povedala 14-letna Lily, ki si želi, da bi tudi tam pokazala svoje najboljše borbe.

