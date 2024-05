dolenjska

Veseli treh novih zvonov iz Nemčije: najtežji ima preko 270 kilogramov!

7.5.2024 | 10:15 | Tekst: L. Markelj

Foto: Simona Pate Popelar

Račje Selo - Od konca tedna se s podružnične cerkvice sv. Florjana v Račjem selu v trebanjski občini sliši lepo, ubrano zvonjenje novih zvonov. Farani so ponosni, da jim je uspelo stare zvonove zamenjati s tremi novimi. Blagoslovil in posvetil jih je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

V podružnični cerkvici sv. Florjana v Račjem Selu že zvonijo trije novi bronasti zvonovi. Posvetil in blagoslovil jih je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Kot pove trebanjski župnik g. Jože Pibernik, so v cerkvici imeli le še en star, manjši bronast zvon iz leta 1551, ki je bil že počen, ter dva železna. Slednja sta nadomestila prejšnja dva bronasta, ki so ju med 1. svetovno vojno - kot še marsikje - odvzeli in uporabili za topove.

Nove, oz. rabljene bronaste zvonove so Trebanjci dobili iz Nemčije in sicer so jih kupili od evangeličanske cerkve v Essnu, ki se zapira.

Zvonovi so iz leta 1966 in zelo lepo ohranjeni.

Dvigovanje zvonov je bil zelo slovesen trenutek.

Največjega, ki ima okrog 270 kilogramov, je novomeški škof posvetil sv. Florjanu, ki je tudi zavetnik cerkvice, srednjega sv. Juriju in najmanjšega, ki ima nekaj čez sto kilogramov, sv. Mariji. Največjega so dvignili moški, srednjega ženske – med njimi ni umanjkala trebanjska županja Mateja Povhe, ki je krajanka – najmanjšega pa otroci. Botri zvonov, ki so prispevali vsaj 500 evrov za pridobitev, so po njih lahko tudi potolkli. Seveda niso manjkali pritrkovalci.

Za postavitev novih zvonov in vse potrebno je odlično poskrbelo podjetje Krn iz Moravč.

V soboto pa 30. Florjanovo

Pridobitev za faro in podružnico je velika, pravi župnik Pibernik, saj so bili prejšnji zvonovi v na cerkvici sv. Florjana na Račjem selu dotrajani in so zvonili že bolj čudno. Nove zvonove so kupili z darovi vernikov - od 30 tisoč evrov, koliko znašajo celotni stroški nakupa in postavitve, so jih zbrali že 24 tisočakov. Zagotovo jim uspe dobiti tudi preostanek.

Mladi pritrkovalci niso izostali na slovesnem dogodku.

Naj novi zvonovi še dolgo dvigajo naše misli in našega duha od zemeljskih reči k nebeškim, je bilo slišati sporočilo zbranih na Račjem Selu.

V cerkvici sv. Florjana, ki je ena od trebanjskih podružnic, imajo mašo večkrat na leto, »odvisno tudi od želja vernikov,« pravi župnik. Zagotovo bodo novi zvonovi zvonili tudi prihodnjo soboto, ko bo ob 18. uri v organizaciji domačega gasilskega društva potekalo že tradicionalno, 30. Florjanovo za vsa društva trebanjske gasilske zveze, ob prazniku sv. Florjana, zaveznika gasilcev.

