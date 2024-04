šport

Krka in Trimo prepričljivo, zmagal tudi Riko

27.4.2024 | 09:30 | STA; M. K.

V 24. krogu lige NLB so Novomeščani slavili v Dobovi, Trebanjci so premagali gostitelje v Ivančni Gorici, Ribničani pa so navijače razveselili na domačem terenu.

Krka je slavila v Dobovi. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: MRK Krka)

Dobova - Krka 25:35 (8:20)

Rokometaši Dobove so doma izgubili proti novomeški Krki s 25:35 (8:20).

* ŠD Dobova, gledalcev 50, sodnika: Košir in Gorenc.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban 3, Fabek, Gerjovič 3, Romih, Pintar 3 (1), Maslovar, Rantah 8, Ferenčak 4, Kozolić 3, Baznik, Maček 1, Mataić.

* Krka: Rauh, Blaževič 1, Bradeško 1, Majstorović 13 (3), Muhič 5, L. Rašo 3, Ščuka 1, Vukić 4, Stanojević 3, D. Rašo, Zajc 1, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 1, Matko, Horvat.

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (1), Krka 6 (3).

* Izključitve: Dobova 8, Krka 6 minut.

* Rdeči kartoni: /.

Dobovčani so tekmo pričakali na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice z zgolj šestimi točkami ob treh zmagah v sezoni. Po še 20. porazu tako ostajajo prikovani na zadnjem mestu DP. Krka je pred tem sicer izgubila na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, a je po včerajšnji zmagi napredovala na četrto mesto na razpredelnici pred Jeruzalem Ormož. Obe moštvi imata po 30 točk.

V Dobovi je bilo tokrat zelo hitro jasno, v katero smer se bo dvoboj odvil. Krka je povedla s 3:0 in 4:1, prednost pa se je nato skozi celoten prvi polčas vztrajno višala. Bledi Dobovčani nikakor niso zmogli zadeti in Novomeščani so po vsega dobrih dvajsetih minutah tekme že vodili z dvomestnim številom, ko je za 15:5 zadel Vojislav Vukić.

Gostje niso popuščali, domači pa še naprej niso našli prave rešitve, nekaj trenutkov pred glavnim odmorom je bila prednost Krke že +13 (20:7), ob polčasu pa je ta znašala 12 golov.

V drugem polčasu so se domači nekoliko približali, v 38. minuti je Nik Rantah prednost zmanjšal na -9 (13:22). A že po dobrih desetih minutah nadaljevanja je bilo hitro nazaj +12 po golu Leona Raša za 25:13. Do konca dvoboja je razlika ostajala približno enaka, Novomeščani so na koncu slavili z desetimi goli naskoka.

Pri Dobovi je Rantah dosegel osem golov, štiri je dodal Denis Ferenčak. Junak Krke je bil s 13 zadetki Marko Majstorović, s petimi mu je pomagal Luka Muhič.

Izjavi po tekmi:

Nik Rantah, igralec RK Dobova: »Prvi polčas bi označil za neučinkovitega, katastrofalnega. Krkin vratar Jure Blaževič je bil na golu nepremagljiv, mi dejansko nismo videli gola, v prvem polčasu smo zadeli le osemkrat. Drugi polčas pa je bil veliko boljši. Upam, da bomo drugi polčas ponovili do konca sezone. Krki želim srečno v boju za četrto mesto."

Mirko Skoko, trener MRK Krka: » Današnjo tekmo sem spremljal dokaj mirno, saj smo v prvem polčasu res odigrali dobro. Tudi vratar Blaževič je bil danes znova izjemen, prevzela ga je nekdaj njegova domača dvorana in pričakoval sem, da bo dobro branil in res je naredil velik del naloge v prvem delu. V drugem polčasu sem priložnost ponudil tudi mlajšim igralcem, ki se še ne zavedajo svoje odgovornosti, saj bi lahko minutažo izkoristili veliko bolje. Sedaj nas čakata še dve tekmi, ki ju moramo zmagati, če želimo osvojiti željeno četrto mesto.«

V naslednjem, predzadnjem krogu bodo Dobovčani gostovali pri Urbanscape Loki, še prej jih v petek, 3. maja, v domači dvorani čaka zaostala tekma 21. kroga proti velenjskemu Gorenju, Novomeščani pa bodo doma gostili Slovenj Gradec.

Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 22:29 (11:15)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so doma izgubili proti trebanjskemu Trimu z 22:29 (11:15).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 630, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar, Justin 5 (1), Tekavčič, Stopar, Klemenčič 2, Omahen, Kutnar 1, Pirnat, Grum 2, Marojević 5, Bradač 2, Korošec, Kompare 5, Košir.

* Trimo Trebnje: Čudić, Herceg, Smolič, Slatinek Jovičič, Višček 2, Bulzamini 2, Didovič 3, Jurečič 8 (4), Kotar 2, Potočnik, Udovič 3, Grmšek 6, Grbić 1, Cingesar, Ćorsović 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (1), Trimo Trebnje 5 (4).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 4, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči kartoni: /.

Trebanjci so po 20. zmagi v sezoni spet na vrhu prvenstvene lestvice, kjer imajo točko več od velenjskega Gorenja. Ta je včeraj doma ugnal Urbanscape Loko, ima pa tudi tekmo v dobrem, tako da kljub temu Trebanjci dva kroga pred koncem DP v boju za naslov niso več odvisni sami od sebe. Rokometaši Ivančne Gorice so v prejšnjem krogu prekinili niz štirih tekem brez zmage po zmagi nad Škofljico, a včeraj proti Trimu niso imeli prave možnosti. S 17 točkami zasedajo deseto mesto na lestvici.

Trebanjci so včeraj svoje delo opravili, kot morajo. Odločno so odprli tekmo in v uvodnih nekaj minutah povedli s 4:0. Večji del prvega polčasa so varovanci Uroša Zormana vodili, a so se domači sicer vztrajno približevali in v 23. minuti tudi izenačili na 10:10. Toda gostje so znova strnili svoje vrste in si v zaključku prvega polčasa priigrali novo prednost štirih zadetkov.

V drugem polčasu so Trebanjci to prednost le še negovali in jo tudi nekoliko povišali. Po desetih minutah nadaljevanja je bilo po golu Davida Didoviča +7 (20:13). Lovro Višček je v 46. minuti povišal na +9 (23:14), deset minut pred koncem pa je bila prednost že dvomestna (26:16). Do konca dvoboja gostom tako prednosti ni bilo težko zadržati.

Pri Trimu je osem golov dosegel Jan Jurečič, s šestimi mu je pomagal Timotej Grmšek. Pri Svišu so po pet golov prispevali Marko Marojević, Andraž Justin in Vid Kompare.

V naslednjem, predzadnjem krogu bo Sviš spet igral doma proti Kopru, Trebanjci pa bodo doma gostili Ljubljano.

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 35:32 (17:19)

Rokometaši Rika Ribnice so doma premagali Jeruzalem Ormož s 35:32 (17:19).

* ŠCR Ribnica, gledalcev 130 , sodnika: Škvarč in Humek.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 6 (2), Mihelič, Gorenc, Žagar 7, Ljevar 3, Pirnat, Zbačnik, Skol 4, Cimerman 6, Knavs 8, Zakrajšek, Nosan, Hrastnik 1.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Munda 5, Sok 8 (2), Vincek, Žuran 3, G. Hebar 2, M. Hebar, Šulek 6, Blagotinšek, Pungartnik 5, Krabonja, Kolmančič 3.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (2), Jeruzalem Ormož 4 (2)

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Jeruzalem Ormož 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Obe ekipi sta tekmo pričakali v dobri formi. Ribničani so na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagali in izgubili le proti Krki, Ormožani pa na zadnjih petih tekmah niso izgubili (štiri zmage in en remi). Ribničani so včeraj prišli še do tretje zmage zapovrstjo, s katero so zdaj pri 28 točkah na šestem mestu prvenstvene lestvice. Ormož ostaja na četrtem mestu s 30 točkami.

V prvem polčasu so bili nekoliko bolj razpoloženi Ormožani, ki so prvi v 13. minuti pobegnili na dva gola prednosti (8:6). Po 20 minutah igre so Ribničani spet prišli v vodstvo z 12:11, a le za trenutek, gostujoča zasedba je kmalu prišla nazaj v ospredje pri 14:12.

Pet minut pred odmorom so Ormožani prvič povedli za tri gole, ko je Rok Žuran zadel za 16:13. A domačini so se v 27. minuti vrnili na 16:16, po novem nizu 3:0 Ormožanov pa so gostje znova pobegnili na 19:16, na glavni odmor pa odnesli dva gola prednosti.

V nadaljevanju so Ribničani kmalu izenačili na 20:20, nato pa so po nekaj minutah izenačenega dvoboja spet povedli, ko je po dobrih desetih minutah drugega dela za 23:22 zadel Uroš Knavs. Ribničani so nato prvič na dvoboju povedli za več kot gol (24:22), izkoristili pa so nalet in zgrešene priložnosti gostov ter pobegnili na +4 (26:22).

Kot kaže, je minuta odmora Ormoža pomagala, saj so gostje znižali na 25:26, deset minut pred koncem pa sta bili ekipi vnovič poravnani (27:27). V zaključku tekme pa so bili boljši Ribničani, ki so znova pobegnili za štiri gole (31:27), Ormožani so se vmes približali na -2, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Pri Ribnici je osem golov dosegel Knavs, sedem jih je pristavil Žan Žagar. Pri Ormožu je bil z osmimi zadetki najuspešnejši Tadej Sok, šest jih je dodal Teo Šulek.

V naslednjem, predzadnjem krogu bodo Ribničani gostovali pri Škofljici.

Izidi, 24. krog:

- četrtek, 25. april:

Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan 27:32 (16:14)

- petek, 26. april:

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 35:32 (17:19)

Gorenje Velenje - Urbanscape Loka 33:27 (17:14)

Koper - Slovenj Gradec 30:29 (15:14)

Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 22:29 (11:15)

Dobova - Krka 25:35 (8:20)

Ljubljana - Škofljica 27:30 (16:14)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 24 20 2 2 765:606 42

2. Gorenje Velenje 23 19 3 1 720:590 41

3. Celje Pivovarna Laško 24 18 1 5 794:694 37

4. Krka 24 13 4 7 712:644 30

5. Jeruzalem Ormož 24 13 4 7 657:648 30

6. Riko Ribnica 24 13 2 9 778:739 28

7. Koper 24 14 0 10 708:673 28

8. Slovenj Gradec 24 10 2 12 704:713 22

9. LL Grosist Slovan 24 9 1 14 672:691 19

10. Sviš Ivančna Gorica 24 7 3 14 670:713 17

11. Urbanscape Loka 24 6 3 15 659:723 15

12. Škofljica 24 6 1 17 636:729 13

13. Ljubljana 24 3 0 21 661:791 6

14. Dobova 23 3 0 20 583:765 6

