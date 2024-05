šport

ŠD SU v končnici z branilci naslova

8.5.2024 | 07:50 | M. Š.

Novo mesto - V sredo bodo ob 17. uri na sporedu prve polfinalne tekme končnice v 1. SNTL za moške. Po rednem delu tekmovanja so v najboljšem položaju igralci Mure Sobote I, ki bodo v prvem polfinalnem obračunu v Puconcih igrali s Savinjo I, v drugem paru pa bosta v Novem mestu igrala ŠD SU in branilec naslova, Maribor. Povratne tekme bodo v soboto, 11. maja, morebitne tretje pa prihodnjo sredo, 15. maja.

Edit: ŠD SU

ŠD SU - Maribor

Lani sta se ekipi pomerili v finalu končnice, v letošnji pa se bosta pomerili že v polfinalu. V rednem delu prvenstva so obakrat zmagali Novomeščani, doma s 4:2 in v gosteh s 4:3. Prva tekma bo sicer v Novem mestu, druga in morebitna tretja pa v Mariboru

»Od zadnje uradne tekme so minili trije tedni, zato težko ocenim trenutno formo. Pripravljali smo se v skladu z možnostmi, saj so bila vmes državna prvenstva za mlajše kategorije, ki jim kot klub dajemo prednost. ŽNTK Maribor ima odlično ekipo, zato jim prepuščamo vlogo favorita. Vse naše dvoboje odločajo malenkosti, zato mislim, da bo tudi tokrat zmaga na tisti strani, ki bo imela boljšo dnevno formo in nekaj športne sreče,« je pred današnjo prvo tekmo dejal Uroš Slatinšek, trener in najboljši igralec ekipe ŠD SU.

»Res je, da so nas Novomeščani v rednem delu prvenstva obakrat premagali, toda tudi lani je bilo enako, nato pa smo bili v finalu z 2:1 v zmagah boljši mi. Trenirali smo po svojih sposobnostih, sam sem imel nekaj zdravstvenih težav, zato pa sta Tomaž Roudi in Matevž Črepnjak pridno trenirala in sta dobro pripravljena. Mislim, da bodo dvojice tiste, ki bodo odločale,« pa je pred prvo polfinalno tekmo dejal Gregor Komac, igralec Maribora.

Mura Sobota I – Savinja I

Sobočani so ob vrnitvi v 1. SNTL za moške ob stoti obletnici igranja namiznega tenisa v Murski Soboti redni del tekmovanja končali na prvem mestu z istim številom točko kot drugouvrščeni Maribor in tretjeuvrščeni ŠD SU. Savinja I, ki je bila dolgo v vodstvu, so po poškodbi Mihe Podobnika padli na četrto mesto, vendar so svojo moč potrdili predvsem v prvem delu sezone, ki so ga končali brez poraza.

‹ nazaj