šport

Krka v polfinalu končnice

8.5.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Foto: KK LTH Castings/Jan Bernik

Škofja Loka - Košarkarji Krke so v drugi tekmi četrtfinala lige Nova KBM premagali LTH Castings z 89:82 (21:24, 40:39, 59:60).

* Dvorana Poden, gledalcev 400, sodniki: Pukl (Limbuš), Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Savić (Brežice).

* LTH Castings: Lampret 2, Robinson 5 (1:1), Jugovic 6, Ristić 12 (0:1), Filipič 3, Kerić 11 (2:3), Bilić 7 (0:1), Rojc 8 (1:2), Rudović 18 (1:1), White 10 (2:2).

* Krka: Planinić 9 (2:4), Stergar 2 (2:2), Bačvić 9 (3:5), Cerkvenik 12 (5:6), Jurković 15 (3:3), Špan 25, Škedelj 17 (8:8).

* Prosti meti: LTH Castings 7:11, Krka 23:28.

* Met za tri točke: LTH Castings 7:24 (Rudović 3, Bilić, Rojc, Filipič, Kerić), Krka 10:20 (Špan 7, Škedelj, Cerkvenik, Planinić).

* Osebne napake: LTH Castings 26, Krka 21.

* Pet osebnih: Robinson (36.), Jurković (39.).

Košarkarji Krke so prvi polfinalisti lige Nova KBM. V dveh tekmah so izločili škofjeloški LTH Castings. Po prepričljivi zmagi doma so včeraj v gosteh slavili z 89:82.

Njihov tekmec v polfinalni seriji na dve zmagi bo boljši iz obračuna Kansai Helios - Terme Olimia, v katerem so prvo tekmo dobili Domžalčani. Druga je na sporedu v sredo, 8. maja, ob 18.30 v Podčetrtku.

Trener Krke Gašper Okorn je tekmo odigral z vsega sedmimi igralci, ki pa so v zaključku pokazali dovolj zbranosti in zrelosti, da so izenačen dvoboj prevesili v svojo korist.

Ključno vlogo je odigral kapetan Jan Špan, ki je v zadnjih petih minutah zadel dve trojki, skupno pa je zbral 25 točk ob metu 7:10 za tri točke. Prva od omenjenih dveh trojk je bila za vodstvo 77:72, druga minuto in pol pred zaključkom pa za 87:80.

Za Krko je Miha Škedelj dodal 17 točk in 9 skokov, Robert Jurković je prispeval 15 točk, pri domačih pa je bil v napadu najbolj razpoložen Luka Rudović z 18 točkami (met iz igre 7:10).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Pridružil bi se aplavzu gledalcev domači ekipi za doseženo v tej sezoni. Vesel sem, da je klub, v katerem sem praktično začel, odigral tako sezono. Bil je dobro voden s strani prijatelja Luka Bassina, zato tudi njemu čestitke. Mi smo si želeli danes zaključiti to serijo. Res smo dokaj gladko trikrat premagali Škofjo Loko v rednem delu, enako je bilo tudi v prvi četrtfinalni tekmi. To je bila ključna past pred to tekmo. Mi smo se dva dni pripravljali nanjo. Naredili smo celotno analizo, saj sem se zavedal, kaj nas čaka. Izgledalo je, kot da nismo prišli na tekmo in to so domači vzeli z obema rokama. Mi smo tekmo prelomili šele dve, tri minute pred koncem z individualno kakovostjo in večjimi izkušnjami ter izkoristili nekaj njihovih napak. Ne bi bila nezaslužena niti zmaga domačih. Nismo bili pravi. Na koncu štejeta zmagi in vesel sem, da imamo nekaj več počitka pred polfinalom, saj nam tretja tekma ne bi prišla prav, ja pa vseeno nekaj grenkega priokusa.«

Izidi, četrtfinale, 2. tekme:

- torek, 7. maj:

LTH Castings - Krka 82:89 (24:21, 39:40, 60:59)

(Krka se je z 2:0 v zmagah uvrstila v polfinale)

Cedevita Olimpija - Šentjur 93:54 (25:14, 56:22, 72:39)

(Cedevita Olimpija se je z 2:0 v zmagah uvrstila v polfinale)

- sreda, 8. maj:

18.30 Terme Olimia - Kansai Helios

(Kansai Helios vodi z 1:0 v zmagah)

20.30 GGD Šenčur - Ilirija

(GGD Šenčur vodi z 1:0 v zmagah)

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn

‹ nazaj