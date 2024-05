družabno

Silva obvlada

8.5.2024 | 10:00 | Tekst in foto: Lidija Markelj

Silva Marzel z Vinjega Vrha pri Beli Cerkvi je ženska z nešteto sposobnostmi. Je članica Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, zato je vselej vpeta v peko različnih dobrot in organizacijo dogodkov. Vedno ji vse uspe – slano in sladko. Zelo rada preizkuša nove recepte, uspešno se udeležuje tudi mnogih kulinaričnih tekmovanj, nikoli pa ji ni odveč niti pospravljanje.

To je dokazala ob pomladni čistilni akciji, ko smo jo sredi Bele Cerkve ujeli z metlo in smetišnico v rokah. Sicer pa je Silva tudi članica občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice. Tam je prav tako dejavna, saj ne dviguje le roke brez besed, ampak jasno pove pripombe in pobude ljudi s svojega konca.

‹ nazaj