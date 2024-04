kronika

Delovna nesreča v Brestanici

26.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.15 se je v Brestanici zgodila delovna nesreča. Gasilci PGE Krško so zavarovali industrijski objekt in ga preventivno izklopili iz omrežja. Reševalci NMP Krško so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gorel kombi

Ob 23.47 je v naselju Škovec, občina Sevnica, na dvorišču stanovanjske hiše gorelo kombinirano vozilo. Požar so skupaj z domačini lokalizirali in pogasili gasilci PGD Tržišče. Ogenj je vozilo uničil.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Tržišče)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 6:45 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI, TP GORICA;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA na izvodu SADEŽI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu PLANINC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER, izvod 2 in 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI 1997.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 13:00 uro na območju RP Mirna Bloki nizkonapetostno omrežje Blok2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Suhadol Potok nizkonapetostno omrežje Blatno med 09:00 in 13:00 uro na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območjuTP Velika vas med 08:00 in 14:00 uro; na področju Bizeljskega z okolico (nadzorništvo Bistrica) pa na območju TP Orešje Sotla, Orešje Ledina, Orešje, Drenovec, Orešje grad, Zgornja vas Drenovec med 07:30 in 15:00 uro.

‹ nazaj