Iz lokala zadimili stanovanje; kadilo se je tudi iz avta (foto)

6.5.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 12.56 je bilo na Partizanskem trgu v Metliki, v poslovno stanovanjskem objektu, zadimljeno stanovanje. Gasilci PGD Metlika so na kraju ugotovili, da dim prihaja po prezračevalnem sistemu iz gostinskega lokala v pritličju. Gasilci so prezračili prostore in svetovali, da jim prezračevalni sistem pregleda strokovna oseba.

Kadilo se je iz motorja

Iz motorja se je popoldne v Trebnjem kadilo, gorelo ni ... (Foto: PGD Trebnje)

Ob 14.10 se je v Industrijski ulici v Trebnjem kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, ohlajevali motor osebnega vozila, odklopili akumulator in vozilo odstranili s cestišča. Do požara ni prišlo.

Pomagali po padcu

Ob 13.58 so gasilci PGD Boštanj v naselju Apnenik pri Boštanju, občina Sevnica, nudili pomoč pri dvigu občana, ki je padel.

