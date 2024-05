kronika

Zadimljena kurilnica

3.5.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 11.44 je v Prečni pri Novem mestu gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Prečna in Kamence so na kraju ugotovili, da je prišlo do zadimljenja kurilnice zaradi neustrezne izvedbe kurilne naprave.

Gasilci so s termovizijsko kamero pregledali kurilnico, preverili prisotnost monoksida in prezračili prostore.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

