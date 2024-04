dolenjska

Martin Turk stotič daroval kri

25.4.2024 | 14:00 | M. Ž.

Novo mesto - Martin Turk iz Dolža se je danes vpisal med krvodajalce jubilante s trimestno številko. To dragoceno življenjsko tekočino je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto daroval stotič in je drugi letošnji jubilant na območju, ki ga s svojim delovanjem pokriva Območno združenje Rdečega križa Novo mesto.

Na jubilejni odvzem je Martin Turk prišel v družbi hčerke Nataše in vnukinje Nuše (na sliki), ki je dedka veselo spremljala od vpisa do odvzema in fotografiranja. (Foto: M. Ž.)

Krvodajalstvu se je zapisal pri osemnajstih letih, takrat je z dvema prijateljema prvič prišel na odvzem, predvsem zato, je iskreno povedal, da je v službi dobil dva prosta dneva, kar mu je sicer prav prišlo tudi v letih, ko je gradil hišo, seveda pa ga k darovanju krvi vodi želja pomagati drugim. Izkušnja, ki je nikdar ne bo pozabil, se je zgodila med služenjem vojaškega roka v Mostarju, ko je kri dal »iz žile v žilo«. »Na progi Sarajevo – Mostar je iztiril vlak, bilo je veliko poškodovanih, bolnišnice so bile polne in so jih vozili kar po kasarnah,« je pripovedoval.

Krvodajalstvo ima nekako že zapisano v krvi, če lahko tako rečemo, saj je bila del te največje solidarnostne akcije pred njim že njegova zdaj žal že pokojna mama Frančiška, dala je kri preko 30 krat, in brat Jože, ki še daruje. Po njegovih stopinjah stopa tudi njegova hči Nataša Padaršič, ki ga je z mlajšo hčerko, petletno Nušo, danes tudi spremljala, sin pa se zaenkrat za to še ni določil. Martin je zaposlen je v Revozu v logistiki in bo letos dopolnil 40 let delovne dobe.

Z leve: Mateja Šlajkovec in Danica Novak Malnar iz OZ RKS Novo mesto, jubilantova hči Nataša Padaršič, predstavnica CTD Novo mesto Franka Erker in Martin Turk z vnukinjo Nušo.

Glede na to, da je star 55 let, bo lahko kri daroval še deset let, tako da bo, če mu bo zdravje služilo še naprej, gotovo dočakal še kakšen okrogel jubilej. Do zdaj k sreči nihče v družini še ni potreboval kri in kot pravi sam: »Ko je vsaj ne bi nihče nikoli potreboval. A žal ni uresničljivo.«

Ob jubilejnem darovanju so se Martinu Turku za njegovo dobrodelnost, ki vsakodnevno rešuje življenja, zahvalile predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in Mateja Šlajkovec, ki na novomeškem Rdečem križu pokriva področje krvodajalstva, ter predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Franka Erker.

‹ nazaj