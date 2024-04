kronika

Z BMW-jema drvela po dolenjski avtocesti; noč ga bo drago stala

26.4.2024 | 12:20 | M. K.

Na območju Čateža ob Savi so policisti sinoči nekaj po 21. uri ustavili voznika osebnega avtomobila BMW avstrijskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 195 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 65 km/h. 28-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Okoli 23.30 so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW X7 nemških registrskih oznak, ki je vozil 220 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 90 km/h. Ugotovljeno je bilo, da je 26-letni državljan Hrvaške pred tem kršil cestno prometne predpise tudi na območju Gorenjske, kjer je prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. Zaradi kršitev so mu izrekli globo v višini 1.450 evrov in 12 kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Noč ga bo drago stala

Šentjernejski policisti so v minuli noči na območju Tolstega vrha opazili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil nezanesljivo in vijugal po vozišču. Zapeljali so za njim in ga ustavljali z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, pospešil je hitrost, vozil nezanesljivo in nevarno do Dolenjega Mokrega Polja, kjer je le ustavil. 64-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je odklonil preizkus alkoholiziranosti, prav tako je odklonil strokovni pregled in ni upošteval opozoril in ukazov policistov. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov, nedostojnega vedenja med postopkom in neupoštevanja ukazov bodo zoper kršitelja na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve določila Zakona o javnem redu in miru in Zakona o pravilih cestnega prometa določajo globo v višini 2.111 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk, še pojasnjujejo na PU.

Vlomi in tatvine

V Novem mestu je med 24. 4. in 25. 4. nekdo vlomil v poslovni prostor v stanovanjski hiši in ukradel okoli 300 evrov. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za 1.300 evrov.

Na območju Bučke je v noči na četrtek neznanec vlomil v gradbeni kontejner in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Črnomlju je v minuli noči nekdo vlomil v prostore podjetja. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Rakovec, Drenovec, Mostec) prijeli 59 državljanov Afganistana, 28 Sirije, devet Indije, šest Kitajske, pet državljanov Nepala in Palestine, tri državljane Maroka in Rusije, dva državljana Somalije in Bangladeša, državljana Burundija, Alžirije in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli tri državljane Alžirije in državljana Maroka in na območju PP Metlika (Rosalnice) pet državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 206 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahkih telesnih poškodb, vlomov in tatvin. Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in 51-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

