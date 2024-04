novice

Pred šolarji devet dni prvomajskih počitnic

26.4.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Za okoli 274.900 šolarjev je danes zadnji šolski dan pred prvomajskimi prazniki, ko bodo učenci in dijaki skupno prosti kar devet dni, ker je petek, 3. maja, dodaten pouka prost dan. V šolske klopi se bodo vrnili v ponedeljek, 6. maja. Marsikje za ta čas ponujajo bogat progam aktivnosti.

Še danes, nato pa počitniceee ... (Foto: arhiv DL)

Slovenski šolarji bodo danes še zadnjič pred prvomajskimi prazniki sedli v šolske klopi, nato se bodo odpravili na težko pričakovane počitnice. Te bodo tokrat daljše kot običajno. Glede na to, da je 3. maj petek, bodo imeli šolarji v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju dodaten pouka prost dan in bodo tako skupaj imeli kar devet dni počitnic.

Več kot 193.700 učencev in okoli 81.200 dijakov bo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedlo 6. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Prav tako se za šestošolce in devetošolce začenjajo nacionalna preverjanja znanja.

‹ nazaj