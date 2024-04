šport

FOTO: Nogometaši Krke z igralcem manj do točke

28.4.2024 | 09:10 | Besedilo in fotografije: R. N.

Tilen Kovačič je zadel za izenačenje na 1:1.

Novo mesto - Nogometaši Krke so se včeraj doma pomerili s Tolminom, tekma pa se je končala brez zmagovalca (2:2). Domači so ob polčasu vodili z 2:1, v drugem polčasu pa so bili v podrejenem položaju. Od 62. minute naprej so imeli igralca manj, saj je bil izključen Veron Šalja. Tolmin je v zadnjem delu tekme močno oblegal vrata Novomeščanov, a ostalo je pri delitvi točk.

Po začetnem otipavanju so prvi zapretili gostje. V 21. minuti so izvajali kot z leve strani, žoga se je odbila do Rastka Marsenića, ki je z neposredne bližine premagal domačega vratarja Luko Čadeža. Krko to ni vrglo iz tira, še pred koncem polčasa jim je uspel preobrat. Najprej je v 33. minuti po podaji Kristijana Blaževskega z glavo zadel Tilen Kovačič, dve minuti kasneje pa je mrežo Tolmina zatresel še Matija Carl.

Matija Carl pa je Krko popeljal v vodstvo z 2:1.

Gostje so v drugem delu močno pritisnila proti novomeškim vratom in nekajkrat prišli do strela, veselje pa jim je preprečil Čadež. Krka je zadnje pol ure igrala le z desetimi igralci, izključen je bil Veron Šalja. V skoku za žoga je trčil z enim od gostujočih nogometašev, ki je obležal na tleh. Sodnik je ocenil, da je šlo za grob prekršek in mu pokazal drugi rumeni karton na tekmi. Tolmin je nato še bolj stisnil Novomeščane na njihovo polovico igrišča. Za napadalno igro so bili nagrajeni v 71. minuti, ko je po predložku z desne strani z glavo za izenačenje poskrbel Nejc Močnik. Zadetek je gostom vlil dodatno energijo, želeli so zabiti še en gol, vendar jim ni uspelo. Nekaj trenutkov pred koncem pa so lepo akcijo izpeljali krkaši, Mark Gliha je po levi strani prodrl v kazenski prostor in podal v sredino, kjer je čakal Gregor Medle, ki pa je povsem neoviran slabo zadel žogo. Ostalo je pri delitvi točk.

Trener Krke Adnan Zildžović je poudaril, da je to zelo pomembna točka v borbi za obstanek. »Danes smo imeli vse v svojih rokah, nato pa nerazumljiva izključitev, na 40 m od gola izmišljen rdeč karton. Sicer imamo kontrolorja sojenja, delegata, menda bo kakšno povedal. Ker ponavljam, to se nam dogaja iz tekme v tekmo, verjetno zaradi tega kot pravim, objekt je fantastičen, gosposko občinstvo, nobenega pritiska na sodnike, ki potem pridejo tukaj in imajo uro in pol svojega užitka,« je bil s sojenjem nezadovoljen Zildović.

Kapetan Andraž Lipec je dejal, da je bil dokaj hiter zadetek gostov zanje kar šok. »A smo se potem zbrali, odigrali dobro in takoj zabili dva gola, kar je najbolj pomembno. Drugi polčas smo se spet malo nazaj povlekli. Mislim, da brez potrebe. Rdeči karton je precej spremenil potek tekme, na koncu smo se samo branili,« je povzel tekmo. Priznal je, da so zaradi boja za obstanek pod večjim pritiskom. »Vendar to moramo vzeti v zakup. Pride tudi takšna sezona, treba je dati glave skupaj in se boriti do zadnje tekme. Zdaj nas čaka Brinje Grosuplje, težak nasprotnik. A v drugi ligi se je že večkrat pokazalo, da lahko vsak premaga vsakega. Gremo po tri točke v Grosuplje,« je zatrdil kapetan novomeških nogometašev.

* Lestvica:

1. Nafta 1903 27 17 4 6 53:26 55

2. Gorica 26 15 6 5 46:20 51

3. Beltinci Klima Tratnjek 26 15 5 6 39:18 50

4. Primorje eMundia 26 14 8 4 41:23 50

5. Brinje Grosuplje 27 14 6 7 48:29 48

6. Triglav Kranj 27 14 6 7 42:27 48

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 26 11 5 10 39:38 38

8. Rudar Velenje 27 9 6 12 32:44 33

9. Vitanest Bilje 26 8 5 13 39:48 29

10. Jadran Dekani 26 7 8 11 28:33 29

11. TKK Tolmin 27 7 8 12 29:43 29

12. Dravinja 27 8 5 14 27:42 29

13. Krka 27 7 6 14 33:47 27

14. Ilirija 1911 27 6 7 14 27:41 25

15. Tabor Sežana 27 6 7 14 34:56 25

16. Fužinar Ravne 27 6 6 15 30:52 24

