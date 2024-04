kronika

Gasili velik kup odpadnega materiala

27.4.2024 | 08:20 | M. K.

Včeraj ob 5.19 je pri naselju Velike Dole, občina Trebnje, ob gozdu gorel večji kup odpadnega materiala. Gasilci PGD Zagorica in Veliki Gaber so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov pogasili in kurišče zalili z vodo.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Gasilci odpirali vrata

Ob 19.03 so na Narplu v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše. Lastnici so namreč ključi ostali na notranji strani vrat.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povečane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati.

