Danes brez elektrike

7.5.2024 | 07:45 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv DL

Elektro Ljubljana in Elektro Celje sporočata, da danes ponekod na našem območju ne bo elektrike ali pa bo ta motena. Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 08. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območju TP ZAPUDJE, na izvodu Zapudje desno.

Tudi na območju distribucijske enota Novo mesto - nadzorništva Novo mesto bo danes prekinjena dobava električne energije in sicer od 08. do 11. ure za odjemalce elektrike iz TP UŠIVEC, izvod 2. Ušivec in od 08. do 10. ure za odjemalce iz TP GOTNA VAS, izvod 2. proti Težki vodi.

Na območju distribucijske enote Novo mesto - nadzorništva Šentjernej bo prekinjena dobava elektrike danes med 07.30 in 12. uro za vse odjemalce, ki se oskrbujejo iz TP TOLSTI VRH 2.

Na območju distribucijske enote Krško - nadzorništva Mokronog bo danes prekinjena dobava elektrike med 9. in 12. uro za odjemalce iz TP JESENICE MOKRONOG, nizkonapetostno omrežje Roženberk, med 8. in 14. uro pa na območju TP HOM vas.

Na območju distribucijske enote Krško – nadzorništva Sevnica bo danes prekinjena dobava električne energije med 8. in 15. uro v Sevnici z okolico za vse, ki se oskrbujejo iz TP PUGELJ, nizkonapetostno omrežje Jekoš.

Do motenj v elektro oskrbi bo prihajalo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah.

Na območju Regijskih centrov za obveščanje Novo mesto in Brežice izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja v zadnjih 12 urah niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so na novomeškem območju posredovali sedem klicev, prav toliko tudi na brežiškem.

