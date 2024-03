gospodarstvo

NEK / V ponedeljek začetek rednega remonta

29.3.2024 | 19:00 | Dragana Stanković

Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer (levo) in član uprave Saša Medaković

Krško - V krški nuklearki pospešeno potekajo pripravljalna dela pred rednim remontom, ki se prične v ponedeljek, 1. aprila, in bo trajal predvidoma do 1. maja. Opravili naj bi okoli 30.000 remontnih aktivnosti, za kar je pripravljenih več kot 4000 delovnih nalogov. Remont bodo vodili in nadzirali zaposleni v NEK s pomočjo več kot tisoč zunanjih izvajalcev iz Slovenije in tujine, kot običajno pod nadzorom Uprave RS za jedrsko varnost. Vrednost remonta je okoli 100 milijonov evrov, od tega so vzdrževalna dela ocenjena na 20 milijonov evrov, menjava goriva na 40 milijonov, prav toliko naj bi bile vredne tudi izboljšave za dolgoročno obratovanje in dvig varnosti.

Zamenjali bodo 53 gorivnih elementov, bo pa letošnji remont predvsem v znamenju obsežnih vzdrževalnih del in posodabljanja opreme, kar lahko izvedejo le, ko je elektrarna zaustavljena in ohlajena. »Ker gre za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi, bo velik poudarek na preverjanju vpliva staranja tako na komponente kot na sisteme in ostale strukture. Ta program je obširen, več bo vzdrževanja, preventivnih pregledov, nekaj vzdrževalnih posegov pa bo okrepljenih tudi zaradi dogodka, ki se je zgodil lani jeseni,« je povedal predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer.

Kot smo poročali, so nuklearko oktobra lani začasno ustavili zaradi puščanja na zvaru cevovoda tik ob jedrski posodi. V 43 dneh so napako odpravili in nuklearko ponovno zagnali. Posledično je dosegla osem odstotkov nižjo proizvodnjo od načrtovane. Tako je v zadnjem 18-mesečnem gorivnem ciklu proizvedla 7,735 teravatnih ur električne energije, kar je sicer po Pfeiferjevih besedah primerljivo z ostalimi remontnimi leti. kot je dejal, so s preiskavami omenjenega dogodka, ki so potekale v ZDA in pri katerih so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, zaključili. Prvi izsledki so sicer že znani, ni pa še uradnega poročila, prav tako še ni zaključena analiza temeljnega vzroka. Po Pfeiferjevih besedah naj bi bila ta končana do konca leta. »Zamenjali smo celoten del, na katerem je prišlo do napake. S tem smo tudi odstranili sam vzrok napake,« dodaja član uprave Saša Medaković.

Med remontom bodo izvedli tudi šestnajst tehnoloških izboljšav, s čimer povečujejo jedrsko varnost, razpoložljivost in omogočajo dolgoročno obratovanje. Tako bodo med drugim zamenjali še drugi toplotni izmenjalnik v sistemu za hlajenje varnostnih komponent, medtem ko so prvega zamenjali v remontu leta 2022. Posodobili bodo tudi napajalni sistem kontrolnih palic in zamenjali prikazovalnik položaja kontrolnih palic ter skušali izboljšati izkoristek visokotlačne turbine, ki so jo prav tako zamenjali v letu 2022.

Suho skladišče za izrabljeno gorivo

V 33. obratovalnem ciklu od remonta v novembru 2022 do danes se je sicer zgodilo za nuklearko nekaj zelo pomembnih stvari. Pridobila je okoljevarstveno soglasje za obratovanje do leta 2043, lani spomladi so prestavili prve izrabljene gorivne elemente v suho skladišče, s tem so končali tudi obsežno tehnološko nadgradnjo nuklearke in s tem povečali odpornost elektrarne na sicer malo verjetne ekstremne naravne in druge pojave, končali so tudi tretji občasni varnostni pregled. Nuklearka je brez posebnosti preživela poletno ujmo in visoke vode, vseskozi je delala stabilno in na polni moč, je naštel Pfeifer.

Glede projekta JEK 2 pa je vodstvo nuklearke izpostavilo, da nima mandata govoriti o tem, pač pa je zanj odgovorna Gen energija. »Vodstvo NEK pri tem ne sodeluje. Ali bo Hrvaška sodelovala pri projektu, pa je odvisno od dogovora obeh držav,« je dejal Saša Medaković. Pfeifer je ob tem dodal, da je vloga vodstva dobro vodenje krške nuklearke. »Elektrarno smo z dobrim delom pripeljali do te stopnje, da je sprejemljiva v javnosti in da se ljudje jedrske energije ne bojijo. To je tudi predpogoj, da se je sploh mogoče pogovarjati o dodatni elektrarni,« je še dejal Pfeifer.

NEK naj bi letos proizvedla 5,4 teravatne ure električne energije.

Prva nuklearka zgrajena v sedmih letih

Decembra 1974 bo minilo petdeset let od položitve temeljnega kamna za krško nuklearko. Nekaj mesecev prej, avgusta tistega leta, je bilo izdano lokacijsko dovoljenje ter podpisana glavna pogodba o gradnji in dobavi goriva. Februarja 1975 so se pričela gradbena dela, leta 1976 je bila zaključena montaža reaktorskega dela, dve leti kasneje sta bila nameščena oba uparjalnika in reaktorska posoda, leta 1980 pa je bilo dobavljeno gorivo. Elektrarna je začela poskusno obratovati jeseni 1981, komercialno pa januarja 1983.

‹ nazaj