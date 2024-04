posavje

Na Ekokvizu zmagali učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica

26.4.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Ekošola

Mengeš/Sevnica - Z državnim tekmovanjem se je včeraj na OŠ Šturje v Ajdovščini zaključilo letošnje tekmovanje v ekoznanju za osnovne šole iz vse Slovenije. V poznavanju okoljskih tem je največ znanja pokazala ekipa SAVA1 iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Drugo mesto je zasedla ekipa SKLAČI iz OŠ Frana Kranjca iz Celja, tretje pa ekipa ŠIŠKARJI1 iz OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Nagrade najboljšim je podelil generalni direktor družbe Holding Slovenske elektrarne dr. Tomaž Štokelj.

Zmagovalci Ekokviza 2024

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Na letošnjem Ekokvizu so osnovnošolci tekmovali v štirih tematskih sklopih: Voda – naše bogastvo, Ohranjanje biotske pestrosti, Podnebne spremembe in GLOBE – Global Learning and Observation to Benefit the Environment. 24. januarja je potekalo šolsko tekmovanje, na katerem se je med seboj preko spletne aplikacije pomerilo 819 ekip iz 128 osnovnih šol, skupno kar 2.457 učencev iz šestih, sedmih in osmih razredov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem ekip, ki so na šolskem tekmovanju dosegle največ točk v posamezni regiji, ter štiri dodatne ekipe s skupno najvišjim številom točk.

Tekmovalne ekipe

Državno tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu so ekipe prek spletne aplikacije odgovarjale na 40 vprašanj. Ekipe so bile glede na rezultate reševanja kviza po pisnem delu razdeljene v štiri skupine. Drugi del tekmovanja je potekal v živo na odru, kjer so se ekipe med seboj pomerile v igri »hitri prsti«. Zmagovalci posamezne skupine so v predtekmovanju postali ekipa SKLAČI iz OŠ Frana Kranjca iz Celja, ekipa ŠIŠKARJI iz OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane, ekipa LEDINCI13 iz OŠ Ledina Ljubljana in ekipa SAVA1 iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. V prvem polfinalnem dvoboju sta se pomerili ekipi iz OŠ Frana Kranjca iz Celja in OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane, kjer je blestela ekipa iz OŠ Frana Kranjca iz Celja. V drugem polfinalnem dvoboju pa je ekipa SAVA1 iz OŠ Sava Kladnika Sevnica premagala ekipo LEDINCI13 iz OŠ Ledina. Po zastavljenih sedmih vprašanjih v finalu je zmagovalka letošnjega Ekokviza postala ekipa SAVA1 iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.

Vse ekipe so imele veliko podporo v glasnem navijanju svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji, so sporočili iz Ekošole.

Navijači

Program Ekošola je sicer vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International in največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Vključuje več kot 20 milijonov otrok, milijon vzgojiteljev in učiteljev, več kot 50.000 ustanov v 72 državah po vsem svetu, na vseh celinah.

V Sloveniji v programu sodeluje več kot 135.000 otrok, učencev in dijakov ter 8.800 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij. V šolskem letu 2023/2024 je vanj vključenih 730 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, centrov za usposabljanje, delo in varstvo, dijaških domov in fakultet. Ustanove, ki izpolnjujejo kriterije 7 korakov progama Ekošola, pridobijo mednarodni okoljski znak Zelena zastava.

