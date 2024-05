posavje

Od Pišec do Kerinovega spomenika - ob 1. maju tudi opomin na vojne grozote

2.5.2024 | 18:10 | M. K.

Foto: T. Škof

Pišece - V Pišecah so v spomin in opomin na težke čase v drugi svetovni vojni tudi letos 1. maja organizirali pohod od spomenika padlim borcem v Pišecah do Kerinovega spomenika na sami meji med občino Brežice (KS Pišece) in občino Kozje (KS Osredek pri Podsredi).

Letošnjega pohoda se je na sončno sredo udeležilo okoli 20 pohodnikov, ki so iz Pišec krenili mimo pišeškega gradu in cerkve sv. Jedrt vse do spomenika, kjer je svoje življenje za domovino dal Ivan Kerin, ki so ga fašisti na tem mestu ubili prav na 1. maja 1944.

Na začetku pohoda je vse zbrane nagovoril predsednik KS Pišece Primož Hribšek in jim zaželel lahek korak. Novi predsednik ZBV NOB Brežice Tadej Škof je v nagovoru ob pomenu spoštovanja zgodovine poudaril tudi pomen mednarodnega praznika dela. Za ohranjanje pišeškega pohoda pa gre, kot sporočajo iz ZBV NOB Brežice, velika zahvala Jožetu Zagmajstru, ki je idejni vodja pohoda, ter njegovi družini za podporo.

Vse pohodnike je nagovorila tudi podžupanja Občine Brežice Mojca Florjanič, ki je prav tako poudarila pomen spoštovanja NOB ter spoštovanja mednarodnega praznika dela ter vse pohodnike po končanem pohodu povabila v svojo 'vikendico' na okrepčilo.

Za strokovno voden pohod in govore ob vse obeležjih med potjo je poskrbel član združenja dr. Tomaž Teropšič, ki je slikovito opisal grozote vojne.

Na vmesni postaji je pohodnike počakala in pogostila tudi predsednica TD Pišece Anica Butkovič, ki je velika ljubiteljica pohodov v naravi, in poudarila pomen povezovanja. Za vse pohodnike so člani združenja pripravili poseben partizanski golaž pod vodstvom vodje praporščakov pri ZBV NOB Brežice Željka Srečkoviča. Letošnji zastavonoša je bil Matjaž Bračun. Lepo vzdušje v naravi in partizanske pesmi so tako odmevale za praznik dela. Večina navzočih pa je bila enotna: "Vidimo se spet naslednje leto", so še sporočili iz brežiškega borčevskega združenja.

