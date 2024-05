posavje

Molan na čelu sveta regije Posavje

16.5.2024 | 08:40 | STA; M. K.

Krško - Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani vseh šestih posavskih občin, je včeraj za novega predsednika imenoval brežiškega župana Ivana Molana. Dozdajšnjemu predsedujočemu, županu Bistrice ob Sotli Franju Debelaku, namreč danes poteče mandat.

Ivan Molan (levo) danes predsedovanje prevzema od Franja Debelaka (desno). (Foto: arhiv DL; M. L.)

Svet regije je organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji. Njegov predsednik je eden izmed županov občin ustanoviteljic, njegov mandat pa traja eno leto. Pri tem se predsedniki zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.

V zadnjem letu je svet regije Posavje vodil bistriški župan Debelak, ko mu poteče mandat, pa bo to mesto prevzel župan občine Brežice, ki je naslednja na abecednem seznamu ustanoviteljic sveta.

Debelak je ob zaključku mandata ocenil, da so v enem letu, kolikor je vodil svet, naredili veliko. Zasluga za slednje gre po njegovih besedah predvsem temu, da so vsi župani konstruktivni in da imajo dobro strokovno službo.

Ena glavnih zadev, s katerimi so se ukvarjali, je bilo po njegovih besedah umeščanje Jedrske elektrarne Krško (Jek) 2 v prostor, kjer je svet posavske regije nedavno izrazil pričakovanje, da bo aktivno vključen v projekt.

"Prepričan sem, da se bo dobro delo nadaljevalo tudi z novim predsednikom, saj vemo, kaj hočemo, in smo tudi enotni," je dejal Debelak.

Tudi Molan je kot eno od pomembnejših nalog, ki čakajo svet, izpostavil sodelovanje pri umeščanju Jek 2 v prostor, poleg tega pa še črpanje evropskih sredstev.

Njegova vloga kot predsednika sveta mora biti pri tem povezovalna, ocenjuje. Izziva se ne boji, saj so v regiji že zdaj zelo enotni in povezani, je povedal.

‹ nazaj