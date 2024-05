posavje

Konec maja evropski mladinski dogodek

5.5.2024 | 08:15 | STA, L. M.

Brežice bodo konec maja zaživele v evropskem duhu. (Foto: Internet)

Brežice - Brežice bodo med 23. in 26. majem kot prvo izmed slovenskih mest gostile evropski mladinski dogodek European Youth Event, ki združuje mlade iz celotne EU, da razpravljajo o ključnih družbenih vprašanjih ter oblikujejo in izmenjujejo svoje ideje o prihodnosti Evrope. Prijave za vključitev v osrednje aktivnosti so mogoče do 10. maja.

Dogodek bodo konec maja gostile tudi Nemčija, Litva in Italija (Berlin, Vilna in Forli). V Brežicah se bo v okviru dogodka zbralo več kot 200 mladih iz Slovenije in okoliških držav. Pri oblikovanju programa dogodka že od začetka sodelujejo mladi, ki so z glasovanjem soodločali, kakšen program in aktivnosti si želijo, so sporočili iz Zavoda Mladinska mreža MaMa.

Na dogodku bodo prisotni tudi evropski poslanci, ki bodo z mladimi delili svoje izkušnje. Udeležba in vse aktivnosti na dogodku so brezplačne ter namenjene mladim, starim od 15 do 30 let.

Kot poudarjajo organizatorji, bo dogodek predstavljal varen prostor za druženje mladih, medsebojno inspiracijo, izmenjavo idej o prihodnosti Evrope, udeležili pa se bodo lahko tudi interaktivnih delavnic, koncertov priljubljenih izvajalcev, prisluhnili Ted talk-om znanih Slovencev in Slovenk in sodelovali v kulturno-umetniških kolonijah, kjer bodo ustvarjali nova poznanstva.

Dogodek organizira mreža 56 mladinskih centrov v Sloveniji Zavod Mladinska mreža, v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Občino Brežice in Mladinskim svetom Slovenije. Financira in podpira ga Evropski parlament.

