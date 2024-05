šport

Grmek po dodatni vožnji peti

5.5.2024 | 20:30 | AMZS, I. V.

Krško - Na stadionu Matije Gubca v Krškem je včeraj potekala kvalifikacijska dirka za finalno serijo evropskega prvenstva v speedwayu.

Matic Ivačič (rdeča čelada) in Denis Štojs (rumena čelada) sta se pred številnimi gledalci brezkompromisno borila s tekmeci. (Foto: AMZS)

Člani AMD Krško so pripravili zadnjo od štirih dirk kvalifikacij za evropsko prvenstvo v speedwayu. Šestnajsterica voznikov se je potegovala za štiri mesta, ki so vodila na SEC Challenge preizkušnjo v Latvijo, po kateri bodo znani finalisti, ki se bodo prebili v finalno serijo štirih dirk, s katero bomo dobili evropskega prvaka za leto 2024. Z licencami AMZS sta Slovenijo zastopala Anže Grmek in Matic Ivačič, prav tako z licenco AMZS pa je na priložnost za dokazovanje čakal tudi Denis Štojs, ki je imel vlogo prve rezerve. Ker v Krško ni prišel Nizozemec Mika Meijer, je to pomenilo, da je nastopil tudi Štojs.

Dober začetek Ivačiča in Grmeka

Pred dirko so številni poznavalci v širši krog favoritov za prva štiri mesta šteli tudi Grmeka in Ivačiča. Ker je zaradi razmočene proge trening na njej izostal, sta na začetku oba izkoristila poznavanje domačega terena. Ivačič je v drugi vožnji vknjižil dve točki, Štojs pa eno, medtem ko je Grmek v naslednji zmagal. S tremi točkami so bili ob Grmeku po prvih vožnjah spredaj Poljaka Mateusz Cierniak in Piotr Pawlicki ter Danec Andreas Lyager. Slednji so tudi v drugem sklopu voženj nadaljevali z zbiranjem zmag, slabše pa so nadaljevali domači vozniki - Grmek je v drugem nastopu osvojil tretje, Ivačič in Štojs pa sta končala na četrtih mestih.

Štojs do treh točk

V tretjem nastopu je Anže Grmek z odličnim štartom z zunanje pozicije presenetil Pawlickega in Lyagerja, ter po prvem krogu vodil, nato pa jima je pustil preveč prostora na notranjem delu proge in končal na tretjem mestu. Tudi Ivačič je v naslednji vožnji dobro štartal in končal drugi za Čehom Vaclavom Milikom. Zadnja dva nastopa aktualni državni prvak Slovenije ni našel ustreznih nastavitev motorja ter idealnih linij na ovalu v Krškem in je dirko končal z dvema tretjima mestoma ter skupno 6 točkami (2,0,2,1,1), kar je zadostovalo za končno 9. mesto. Domači veteran Štojs je v zadnjih dveh nastopih osvojil tretje in drugo mesto ter se s skupno 3 točkami (0,0,0,1,2) uvrstil na končno 12. mesto.

Smola na žrebu

Grmeku so zunanje štartne pozicije ustrezale, saj je je v zadnjih dveh nastopih prvi zapeljal v ovinek in nato vknjižil dve zmagi. Po 14. vožnji se je približal mestom, ki so vodila v napredovanje, zadnji sklop voženj pa se je iztekel tako, da si je z zmago v 20. vožnji priboril dodatno vožnjo za četrto mesto z Lyagerjem. Slovenec je izžrebal notranjo štartno pozicijo, ki ni bila najboljša. V dodatni vožnji za napredovanje je bolje štartal Danec in prednosti po prvem ovinku ni več izpustil iz rok ter si je tako zagotovil četrto mesto in se je kvalificiral v naslednji krog. Mladi Grmek je za las ostal brez napredovanja, kljub temu pa je ponovno dokazal, da se na progi v Krškem odlično znajde tudi v močni mednarodni konkurenci. Na zmagovalnih stopničkah je ob prvih dveh Poljakih Cierniaku in Pawlickemu na tretjem mestu stal Čeh Milik, skupaj z Lyagerjem pa se uvrstili na finalno preizkušnjo SEC challenge, ki bo 12. maja v Daugavpilsu v Latviji, kjer se bodo borili za 8 vozovnic za finalno serijo štirih dirk letošnjega evropskega prvenstva v speedwayu.

REZULTATI

1. Mateusz Cierniak (POL) - 15 (3,3,3,3,3)

2. Piotr Pawlicki (POL) - 14 (3,3,3,2,3)

3. Vaclav Milik (ČEŠ) - 12 (1,2,3,3,3)

4. Andreas Lyager (DAN) - 11+3 (3,3,2,1,2)

- - - - - - - - - -

5. Anže Grmek (SLO) - 11+2 (3,1,1,3,3)

6. Norick Bloedorn (NEM) - 10 (2,2,3,2,1)

7. Paco Castagna (ITA) - 9 (0,2,2,3,2)

8. Francis Gusts (LAT) - 9 (1,3,1,2,2)

9. Matic Ivačič (SLO) - 6 (2,0,2,1,1)

10. Henry van der Steen (NIZ) - 6 (2,1,1,2,0)

11. Truls Kamhaug (NOR) - 4 (1,2,1,0,w)

12. Denis Stojs (SLO) - 3 (0,0,0,1,2)

13. Steven Goret (FRA) - 3 (2,1,0,w,0)

14. David Bellego (FRA) - 3 (1,0,2,ns,ns)

15. Andrea Battaglia (ITA) - 2 (u,1,0,0,1)

16. Andrei Popa (ROM) - 1 (0,0,0,0,1)

