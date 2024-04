gospodarstvo

Levica s predlogi dopolnitev resolucije o rabi jedrske energije

25.4.2024 | 16:20 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - V poslanski skupini Levica opozarjajo na pasti hitenja pri sprejemanju resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in izvedbe referenduma o drugem bloku krške nuklearke. Prepričani so, da se resolucija trenutno bere kot podpora izključno izgradnji drugega bloka krške nuklearke, zato predlagajo dopolnila.

Kot je v izjavi novinarjem spomnil vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec, številni državni dokumenti, tudi koalicijska pogodba, določajo, da bodo o morebitnem drugem bloku krške nuklearke (Jek 2) odločali ljudje na referendumu. Kljub temu pa ta trenutek informacij za to, da bi lahko državljani o projektu tudi zares odločali, ni.

"To, da se veže referendum na resolucijo, ki je obravnavana v DZ, ne pomeni nič drugega kot to, da bo s tem imel jedrski lobi vsa dovoljenja, da nadaljuje s tem projektom in da ga tudi zaključi," je poudaril poslanec.

Dodal je, da sumijo, da bi lahko poslanci v nasprotju s poslovniškimi določili resolucijo sprejeli, še preden bi imeli rezultate referenduma, kar je po njihovi oceni "precej dvomljiv namen".

V luči tega so pred samo obravnavo dokumenta na pristojnem odboru, ki bo predvidoma na začetku maja, zanj pripravili dopolnila. "Ta trenutek se resolucija bere kot zelo jasna podpora izključno izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne, brez kakršnekoli druge možnosti v okviru energetskega plana in je zaradi tega seveda sporna," je dejal.

V primeru, da javno-zasebno partnerstvo, kot ga trenutno predvideva resolucija, pri projektu ne bo možno, predlagajo, da bi se uvedel strog civilni nadzor oz. da bi se oblikovala skupina ustreznih deležnikov, ki bi bdela nad vsakim korakom izvajanja projekta. Predlagajo tudi, da se pred dokončno odločitvijo državljanov na referendumu sprejme tudi poseben zakon po vzoru zakona o upravljanju in izgradnji drugega tira.

"Ta je po naši oceni zgleden in funkcionira in je verjetno tudi ena od ključnih varovalk pred korupcijskimi tveganji," je dejal poslanec. Ko bi bilo vse to opravljeno, pa bi v Levici radi videli, da se DZ zaveže k temu, da bo pred dokončnim investicijskim načrtom celoten projekt še enkrat potrdil na referendumu.

S predlaganimi dopolnili so, kot so navedli v poslanski skupini, med drugim posvojili tudi vsebine predloga resolucije, ki so jih prejšnji teden predstavili Mladi za podnebno pravičnost.

Poslanske skupine, ki so vložile predlog za posvetovalni referendum, pa pozivajo, da spremenijo predlagano referendumsko vprašanje. Slednje namreč po besedah Vatovca govori o izgradnji drugega bloka, pozablja pa na to, da gre za projekt, ki bo izgrajen v najboljšem primeru čez 15 let, v tem času pa ne predvideva rešitve povečanih potreb po električni energiji in zanemarja pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije.

"Naša teza namreč je, da če bomo šli tako premočrtno v drugi blok jedrske elektrarne, bo posledično zmanjkalo oziroma bodo vsa sredstva, tudi finančna, iz obnovljivih virov preusmerjena v jedrski blok," je dejal.

Glede na to, da številni strokovnjaki opozarjajo na to, da je jedrska energija je daleč od tega, da je zelena, predvsem pa da ni poceni in dolgoročno rentabilna, v Levici želijo, da bi se ljudje na referendumu odločali informirano. "Če se želimo opredeliti glede tega vprašanja, me predvsem zanima, kolikšna bo cena, ki jo bom plačeval za takšno elektriko, koliko bo to državo stalo in ali smo pravzaprav res sploh sposobni takšen objekt zgraditi in v bistvu ga naprtiti na pleča številnih generacij vnaprej," je nanizal Vatovec.

Glede predloga zunajparlamentarne stranke SLS, da bi bi referendum o Jek 2 izvedel hkrati z ostalimi tremi posvetovalnimi referendumi in evropskimi volitvami 9. junija, je dejal, da je nesmiseln, saj ga v DZ v skladu s poslovniški pravili ne bi uspeli obravnavati pravočasno.

