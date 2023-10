Nuklearko ustavila za šivankin vbod velika luknjica; vnovični zagon še neznanka

10.10.2023 | 14:10

Član uprave Neka Sašo Medaković in predsednik uprave Gorazd Pfeifer danes v Krškem pred novinarji (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so si po njeni hladni zaustavitvi in odkritju točnega mesta puščanja, zaradi katerega so v četrtek zmanjšali moč reaktorja in elektrarno v petek ustavili, zadali cilj, da vso potrebno diagnostiko in analize opravijo v približno mesecu dni. Za napoved datuma vnovične sinhronizacije Neka z omrežjem je še prezgodaj.

Vemo, da bo to izziv za zaposlene, institucije in partnerska podjetja. Težavo želimo odpraviti strokovno in kakovostno, da nadaljujemo po začrtani poti dolgoročnega varnega in stabilnega obratovanja, je danes v Krškem medijem povedal predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

Luknjica za šivankin vbod

Zaradi razbremenitve sistema se je puščanje cevi v stanju hladne zaustavitve elektrarne ustavilo. Luknjica v velikosti šivankinega vboda je na zvaru reducirnega dela cevovoda priključnega sistema primarnega kroga, meter od vboda v reaktorsko posodo. Potrebni bodo diagnostika, porušitvene in neporušitvene preiskave cevovodov, analitične podporne študije in morebitna pridobitev dovoljenj za metode sanacije.

Nek pri tem ves čas sodeluje z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji, je dodal.

Trenutno je ob upoštevanju tujih izkušenj ugotovljenih več možnih vzrokov za nastanek puščanja, ki se analizirajo. To so lahko skrita napaka v izdelavi zvara, napaka v materialu, toplotna utrujenost materiala, napetostna korozija in mehanske obremenitve, je navedel.

Določajo sicer že akcije, ki bi bile potrebne za sanacijo vseh možnih razlogov za nastanek puščanja. Po iznosu goriva iz sredice reaktorja v bazen za izrabljeno gorivo bodo cevovod ultrazvočno pregledali z notranje in zunanje strani. Pričakujejo pa, da bodo s temi pregledi odkrili vzrok puščanja.

Elektrika iz Elesa

Projekt so sicer poimenovali za izredni remont, vse dejavnosti pa tečejo po pripravljenem načrtu remontne organizacije. Med njeno zaustavitvijo bo električno energijo, ki jo zagotavlja Nek, nadoknadil Eles. Nekaj verjetno tudi z uvozom.

Vse odločitve pred zaustavitvijo Neka in med to so temeljile na načelu konservativnosti in visoke varnostne kulture. Ob indikaciji puščanja v zadrževalnem hramu so se odločili za preventivno zaustavitev elektrarne, operativna ekipa je v četrtek zvečer začela postopno zmanjševanje moči.

V petek zjutraj je bil reaktor zaustavljen in elektrarna v t. i. vroči pripravljenosti. Ekipe so vstopile v zadrževalni hram, da ugotovijo mesto puščanja. Da bi ga natančno določili, so zaradi upoštevanja varnih delovnih razmer ohladili elektrarno. Konec tedna so potrdili mesto puščanja na manjšem cevovodu priključnega sistema reaktorja.

Količina puščanja je bila znotraj obratovalnih omejitev. Vsa voda se je zbirala v sistemih zadrževalnega hrama in bo predelana z izparilnikom po ustaljenih postopkih, je še povedal Pfeifer.

STA; M. K.

