kultura

Brežiški grad v znamenju kulture

14.5.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Brežice - V Gradu Brežice bodo v četrtek zvečer odprli letošnje Tedne ljubiteljske kulture, ki jih pripravljata javni sklad za kulturne dejavnosti in zveza kulturnih društev. Trajali bodo do 16. junija, osredotočali pa se bodo na pomen sodelovanja pod sloganom Medgeneracijsko ustvarjalni, je na včerajšnji novinarski konferenci v Brežicah povedal Tomaž Simetinger.

Viteška dvorana brežiškega gradu, kraj odprtja Tednov ljubiteljske kulture (Foto: arhiv; L. Č.)

Po besedah pomočnika direktorja za program na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Simetingerja je bila v preteklosti otvoritev tednov kulture namenjena posameznim dejavnostim, na primer petju, plesu in podobno, tokrat pa se bodo osredotočili na medgeneracijsko povezovanje.

"Ljubiteljski sektor kulture je namreč tisti, ki skozi skupnostne načine ustvarjanja povezuje različne generacije, hkrati pa izboljšuje njihovo kakovost življenja. Vse raziskave namreč kažejo, da se ljudje, ki so bolj omreženi oziroma imajo širši socialni krog, počutijo bolje, imajo bistveno manj možnosti, da zapadejo v revščino, in imajo tudi boljšo samopodobo," je dejal.

Po besedah vodje brežiške izpostave JSKD Simone Rožman Strnad bo otvoritev letošnjih Tednov ljubiteljske kulture nekakšen kulturni sprehod skozi osem dejavnosti, ki jih pokriva JSKD, to so film, folklora, inštrumentalna glasba, likovna umetnost, literarna umetnost, ples, vokalna glasba in gledališče. Za slednje so se med drugim odločili tudi zaradi brežiškega gradu, ki omogoča prireditev tako na zunanjih kot notranjih površinah, je povedala.

Na otvoritvi se bodo predstavili različne folklorne skupine, baletni plesalci, godbeniki in likovni ustvarjalci. Zbrane bodo nagovorili direktor JSKD Damjan Damjanovič, predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Maja Jerman Bratec in brežiški župan Ivan Molan.

Po besedah slednjega ima ljubiteljska kultura v Brežicah izjemen pomen. "Smo namreč obmejna občina, kjer je bila vedno kultura tista, ki je nekako držala identiteto Slovencev, po drugi strani pa nas je povezovala tako znotraj občine kot tudi širše," je dejal. Zato ga veseli, da je to prepoznal tudi JSKD.

Tedni ljubiteljske kulture bodo trajali do 16. junija, v tem času pa se bodo povsod po Sloveniji zvrstili številni kulturni dogodki. Do zdaj so ustvarjalci na spletno stran JSKD prijavili okoli 300 dogodkov, končna številka se bo verjetno gibala med 500 in 600 je povedal Simetinger. Ob tem je dodal, da gre tako za dogodke vrhunske umetnosti kot manjše dogodke, ko so na primer odprte vaje.

Ljubiteljska kultura je po oceni Simetingerja "največja kulturna inštitucija na Slovenskem". V njej je več kot 100.000 aktivnih članov, ki med letom pripravijo več tisoč dogodkov, njihove prireditve pa letno obišče okoli štiri milijone obiskovalcev, torej vsak Slovenec v povprečju dva, je še dejal.

‹ nazaj