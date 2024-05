posavje

Sadjarstvo vse bolj odvisno od sreče

13.5.2024 | 08:30 | D. Stanković

V zadnjih osmih letih so posavski sadjarji doživeli pet pozeb, od tega tri katastrofalne, poleg lanske še v letih 2016 in 2017. Zato so letošnjo pomlad spet z zaskrbljenostjo čakali, pripravljeni na spopad z nizkimi temperaturami. Kot je dejala Andreja Brence, kmetijska svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, specialistka za sadjarstvo, so razmere v letošnji pomladi ponovno pokazale, kako rizična dejavnost je sadjarstvo.

Kmetijska pridelava v tako spremenjenih vremenskih razmerah postaja vse težavnejša, pravi kmetijska svetovalka pri KGZ Novo mesto Andreja Brence. (Foto: D. S.)

»Vedno smo trdili, da je sadjarstvo delovno intenzivna kmetijska panoga, v kateri je uspešnost pridelave v največji meri odvisna od dosledne tehnološke discipline. To pomeni, da je treba vsa dela v sadovnjaku izvesti strokovno in ob pravem času. V zadnjih letih moramo žal stavek dopolniti: uspešnost pridelave je v največji meri odvisna od sreče z vremenom, kar postavlja celotno panogo v zelo nezavidljiv položaj,« pravi.

Sadjarstvo in vinogradništvo postajata zaradi vremenskih razmer vse kompleksnejši panogi – Letos mejne vrednosti temperatur, ki so otežile odločitev glede ukrepov – Okrog izplačila pomoči po lanski pozebi še vedno veliko neznank – Pri Kerinovih nad Krškim pozebla tretjina trt, lani pa pustošila toča

