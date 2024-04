FOTO: Zahvala krvodajalcem jubilantom

posavje

27.4.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Ljubo Motore

Sevnica - Območno združenje Rdečega križa Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica pripravilo prireditev v počastitev krvodajalstva s podelitvijo zahval krvodajalcem za doseženo okroglo število darovanj. Na prireditvi so se pred dnevi v Kulturni dvorani Sevnica v kulturnem programu predstavili Ema in Jakob Štigl ter Milan Mitrovič, ansambel Skomini ter plesalci plesne šole Lukec Sevnica, voditelja sta bila Tanja Mikolič in Nejc Krnc. Zbrane so pozdravili podpredsednica RKS OZ Sevnica Jelka Bec, župan občine Srečko Ocvirk, Strokovni sodelavec za področje krvodajalstva na RKS Boštjan Novak ter direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič.

Z leve proti desni: Podpredsednica RKS OZ Sevnica Jelka Bec, Janez Radej, sekretarka RKS OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc in župan Srečko Ocvirk

Kri je najdragocenejše darilo, darilo življenju, ob tem sporočajo iz sevniške OZ RK, zato je bila osrednja nit prireditve podelitev zahval krvodajalcem, ki so dosegli okrogla števila darovanj, od 40 naprej. Zahvale sta podeljevali sekretarka Mojca Pinterič Krajnc ter podpredsednica Jelka Bec, kasneje sta se jim pridružila še Boštjan Novak in župan. Med posameznimi podelitvami so se zvrstile glasbene točke. Publika je izvedela tudi, da V Sloveniji dnevno potrebujemo vsaj 350 krvodajalcev in da zaradi vseh izjemnih krvodajalcev Slovenija sodi med tiste države, ki potrebe po krvi pokriva sama.

Občina Sevnica je med najboljšimi po deležu krvodajalcev med aktivnim prebivalstvom. Nanje je zelo ponosen župan Srečko Ocvirk, tudi sam zvest krvodajalec, na prireditvi je, skupaj z 18 drugimi občani, prejel zahvalo za 50 darovanj krvi.

V Sevnici imajo tudi krvodajalce, ki so kri darovali celo več kot 80-krat, takih je osem, pa tudi več kot 90-krat, teh je pet, in sicer Marjan Blatnik, Franc Čerkuč, Branko Karlič, Emil Povh, med njimi pa je tudi Marija Felicijan iz Šmarčne, kar je za žensko res izjemen dosežek, zato so jo na odru počastili še s šopkom. Posebna redkost pa je kri darovati več kot 100-krat, kar je skozi mnoga leta uspelo Jožetu Ašiču, ter več kot 110-krat, to sta dosegla Jože Kranjc ter Vincenc Šalamon. S slednjim je voditeljica na odru pripravila kratek pogovor, v katerem je s publiko podelil svoja doživljanja in anekdote. Sledila je še podelitev zahvale Janezu Radeju iz Blance, ki je kri daroval kar 167-krat, kar pomeni, da se je skozi leta daroval več kot 80 litrov krvi. Na odru je povedal, da bi kri še vedno daroval, če ne bi bilo starostne omejitve 65 let, ko je bil primoran končati to človekoljubno dejavnost.

Ob koncu se je območno združenje RK Sevnica zahvalilo še organizacijam, s katerimi je skozi leta sodelovalo pri pripravi krvodajalskih akcij. To so: Občina Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Krmelj, Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, KŠTM Sevnica, Komunala Sevnica in Srednja šola Sevnica.

Zahvalili so se tudi vsem, ki pomagajo pri pripravi krvodajalskih akcij.

Za vse prisotne je sledilo druženje s pogostitvijo, ki ga je pripravilo društvo kmečkih žena Boštanj v sodelovanju z Občino Sevnica, so še sporočili iz OZ RK Sevnica.

