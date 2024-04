kronika

Divji beg od Metlike do Ljubljane

28.4.2024 | 19:00

Ustavili so ga šele s t.i. stingerjem. (Simbolna slika: M. V.)

Policisti so sinoči okoli 22.30 ure na območju Metlike začeli ustavljati vozilo hrvaških registrskih oznak, ki pa se ni hotelo zaustaviti.

Voznik je vožnjo nadaljeval z veliko hitrostjo po avtocesti proti Ljubljani, kjer je nato na južni ljubljanski obvoznici trčil v službeno vozilo policije in kljub temu z veliko hitrostjo peljal naprej, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so nato pri predoru Šentvid uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev (stinger), vendar je voznik še vedno skušal peljati naprej, pri tem pa trčil v voznika pred njim in v prometno signalizacijo

Ko se je vozilo končno ustavilo, je voznik zbežal peš, vendar so ga policisti kmalu prijeli v bližini. V nadaljnjem postopku so ugotovili, da gre za državljana Romunije, ki je v vozilu prevažal devet državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

V trčenju sta se dva potnika lažje poškodovala, v dogodku sta bila lažje poškodovana tudi dva policista.

Vozniku je bila odvzeta prostost, v prihodnjih dneh ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

