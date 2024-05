kronika

Danes brez elektrike

13.5.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu TRGOVINA;

- od 7:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOL.DOBLIČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP SELA PRI VRČICAH 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2, izvod 4.PROTI TP 1;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT, izvod 3.S.O2 IN NINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Tržišče in TP Brezovica Laknice, smer Mokronog.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje in med 7. in 14. uro na območju TP Račica, nizkonapetostno omrežje – Proti Loki; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Veniše, nizkonapetostno omrežje – Proti Veliki vasi in med 8. in 10 uro na območju TP Veniše; na področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 13 uro na območju TP Dorc, nizkonapetostno omrežje – Vrtna spodaj ter na področju nadzorništva Mokronog med 8. in 11. uro na območju TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Tržišče.

‹ nazaj