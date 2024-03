šport

Bogdan Fink / Ko je treba določiti traso, je Slovenija kar naenkrat velika

29.3.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Bogdan Fink (Foto: arhiv DL; R. N.)

Direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink je dejal, da bi si na domači pentlji želel čim več sodelujočih krajev, a da vsem željam enostavno ni moč zadostiti. Pravi, da vsi Slovenijo vidijo kot majhno deželo, za določanje trase petdnevne dirke po njej pa hitro postane velika.

Dolgoletni direktor dirke po Sloveniji (12. - 16. junij) je bil ob sredinem razkritju trase prepričan, da lahko 30. izdaja ponudi zanimivo in nepredvidljivo dirkanje.

"Glavni poudarki so, da gremo čez vse sosednje države, da imamo več višinskih metrov ob približno enaki dolžini kot prej ter da je konkurenca izredno močna," je tri posebnosti izpostavil Fink.

Dvainpetdesetletni funkcionar ni pozabil poudariti, da se obeta najbolj številčna zasedba doslej. Nastopilo bo namreč 22 ekip s skupaj 154 kolesarji. Številčnost pa sama po sebi ne pomeni kakovostnega dirkanja, zaradi česar je Fink zadovoljen, da bo na startu šest ekip iz svetovne serije.

"Imamo izredno močno konkurenco. Nastopilo bo šest ekip iz svetovne serije, 11 iz poklicne kontinentalne serije. V zadnjih letih se ne spomnim, da bi bila kdaj konkurenca tako močna. Od Bahrain-Victoriousa je nastop napovedal Mohorič, za ostale pa se bo vedelo po Giru," je še o Slovencih razpredal direktor dirke.

Predvidoma bodo doma tekmovali še trije člani ekip iz svetovne serije, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), Domen Novak (UAE Team Emirates) ter Luka Mezgec (Jayco-AlUla). Končna potrditev nastopajočih bo znana dan pred začetkom dirke v Murski Soboti.

"Dirka po Sloveniji se je prijela, ljudje so jo prepoznali. Nenazadnje je bilo lani ob trasi skupno 300.000 ljudi v petih dneh. Tudi v tujini je dirka dobro sprejeta, zato gre v prvi etapi tudi čez tri sosednje države (Avstrija, Madžarska in Hrvaška, op. STA), v tretji pa tudi čez Italijo," je o vse večji veljavi preizkušnje dodal Fink.

"Prva etapa je najdaljša in po profilu najlažja, ampak kot vedno tekmovalci naredijo dirko. Desetič bo zraven Rogaška Slatina, kjer bo zaključek druge etape. Tretja etapa od Ljubljane do Nove Gorice bo zelo zanimiva, dinamična in tehnična. Tisti, ki želijo dobiti dirko, se bodo morali tam pokazati," je prepričan direktor slovenske pentlje.

Odločitev o zmagovalcu bo bržčas padla na Krvavcu (11,7 km/7,7 %), dan kasneje pa bodo lahko kolesarji na trasi okoli Novega mesta prav tako še lovili dragocene sekunde v primerjavi s tekmeci.

Kot je v zadnjih letih navada, bo Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z Eurosportom in RTV Slovenija poskrbela za 11 ur televizijskega prenosa ob ogromnem številu ostalih oglasnih ter promocijskih sporočilih na dirki, ki ima vse večjo "ambasadorsko vlogo" in povečuje svoj ugled.

Tudi zato si veliko krajev želi pristopiti k dirki, a vseh enostavno ni moč sprejeti, obžaluje Fink. "Skupaj s STO bi si želeli vključiti čim več krajev, letos jih je 46, kar je več kot lani. Na drugi strani pa vedno kdo izpade, imamo severno Primorsko, nimamo pa Kopra, nimamo Koroške ... Pravijo, da je Slovenija majhna, ko pa je treba narediti dirko v petih etapah, kar naenkrat postane velika."

Kljub želji dirko popeljati skozi čim več različnih krajev se bo kot direktor držal trenda krajših in bolj zanimivih etap. Za vožnjo na čas pušča odprta vrata, a dodaja, "da za krajše etapne dirke kronometer ni najbolj smiseln."

