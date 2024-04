dolenjska

V Knjižnico reči po razne stvari

27.4.2024 | 11:30 | I. V.

Novo mesto - So stvari, ki jih človek potrebuje enkrat ali dvakrat v letu ali pa le enkrat v življenju in tega ni smiselno kupiti, izposojanje od soseda pa se lahko tudi slabo konča. Prav za take primere so v Knjižnici Mirna Jarca v Novem mestu včeraj uradno odprli Knjižnico reči.

Knjižnico reči in aktualne projekte Knjižnice Mirana Jarca sta predstavila direktor Luka Blažič in vodja Knjižnice reči Bojana Medle. (Foto: I. V.)

Tako si zdaj v novomeški knjižnici poleg knjig lahko med drugim izposodite šivalni stroj, videoprojektor, akumulatorski vrtalnik, krožno žago, detektor kovin, brusilnik, električni puhalnik za listje, zvočnike in mešalno mizo, okrasne luči, sušilnik sadja in celo poročno obleko. Brezplačno. edini pogoj za izposojo je članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Izposoja poteka tako kot pri knjigah v sistemu Cobiss.

Predmete si lahko izposodite za sedem dni in jih je treba dan prej rezervirati. Če ni drugih rezervacij, je izposojo mogoče podaljšati še za teden dni. Pri prevzemu bo treba podpisati dogovor o izposoji, s katerim se med drugim tudi obvežete, da boste s predmetom ravnali varno in odgovorno. Glede na to, da gre tudi za izposojo predmetov, katerih uporaba je lahko tudi nevarna, si predmete lahko izposojajo le polnoletne osebe, razen družabnih iger, te so na voljo tudi mlajšim.

Večino predmetov za izposojo je knjižnica dobila od donatorjev, tudi od posameznikov, nekaj takih, ki so jih uporabniki knjižnice v anketi uvrstili med najbolj zaželene, pa je knjižnica kupila. Čeprav Knjižnica reči že deluje, pa v njej še vedno sprejemajo predmete, ki bi jih ljudje podarili, saj jih ne potrebujejo oziroma jih potrebujejo zelo redkokdaj in zanje nimajo prostora.

Nekaj predmetov so jim podarili tudi ljubljanska Knjižnica reči in Komunala Novo mesto. Odzvala so se tudi nekatera podjetja, med drugim Krka z donacijo mikroskopa, ki bo za uporabo na voljo v časopisni čitalnici, Roletarstvo Medle, ki je prispevalo kompresor za zrak, TPV Avto, ki je podaril strešni kovček za avtomobil, in društvo Duh časa, medtem ko je družba ZEOS poskrbela za popravilo nekaterih podarjenih električnih aparatov. Predmete, ki jih novomeška knjižnica reči ne bo potrebovala, bo prevzel novomeški Rdeči križ, da bodo prišli v roke tistih, ki jih potrebujejo. Partnerji projekta Knjižnica reči so novomeški Rdeči križ, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, zavod LokalPatriot, ljubljanska Knjižnica reči in podjetje ZEOS.

Ob predstavitvi Knjižnice reči v hostlu Situla je direktor Knjižnice Mirana Jarca Luka Blažič med drugim poudaril, da je njihova Knjižnica reči prva tovrstna izposojevalnica, ki deluje v okviru knjižnic, in da so se za tak projekt zdaj odločile tudi nekatere druge knjižnice. Poleg tega je predstavil tudi osredotočenje knjižnice v družinsko pismenost, odgovorno in varno rabo zaslonov ter digitalizacijo starejših občanov.

‹ nazaj