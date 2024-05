dolenjska

Za krajane Gorenjega Karteljevega nov vodovod in cesta

8.5.2024 | 19:15 | M. Ž.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Teleg-M Milovan Gazibarić sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Karteljevo Bojana Florjančiča podpisala pogodbo za izgradnjo vodovoda in povezovalne ceste v Gorenjem Karteljevem.

Z leve: direktor podjetja Teleg-M Milovan Gazibarić, novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik KS Karteljevo Bojan Florjančič. (Foto: MO NM)

Dela na skoraj 2,4 kilometra dolgem novem vodovodnem omrežju, ki bo s pitno vodo oskrboval krajane Gorenjega Karteljevega, bodo predvidoma zaključena do prihodnjega februarja. Vrednost projekta je dobrega 1,3 milijona evrov, pri čemer si občina obeta evropsko sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 420.000 evrov, so sporočili iz novomeške občine.

Kot je ob podpisu pogodbe izpostavil župan, bodo z izgradnjo novih odsekov vodovoda nadaljevali urejanje komunalne infrastrukture pod hmeljniškim gričem, kjer že zaključujejo gradnjo čistilne naprave Karteljevo, občanom pa zagotovili zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo.

Zgrajeni bodo tudi vodohran, ki bo Dolenjemu in Gorenjemu Karteljevemu omogočil visoko raven požarne varnosti, hidropostaja za črpanje vode iz sosednje občine Mirna Peč in krajši odsek komunalne kanalizacije, hkrati pa bodo uredili še makadamsko pot do vodohrana in novo povezovalno cesto v dolžini 200 metrov. Z njo bodo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, prebivalcem izboljšali dostopnost do domov in dvignili raven prometne varnosti, pot pa bo olajšala tudi izvedbo načrtovane naslednje faze gradbenih del, v sklopu katere bodo v naseljih KS Karteljevo uredili še kanalizacijo in vodotok.

