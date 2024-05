dolenjska

Most v Mršeči vasi: Se bo poleti začelo?

8.5.2024 | 18:10 | L. Markelj

Mršeča vas - Občina Šentjernej je pred eno večjih naložb v tem letu – poleg nove športne dvorane pri osnovni šoli naj bi poleti začeli gradnjo novega betonskega mostu čez Krko v Mršeči vasi, ki ga bodo poimenovali Resslov most, po izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu.

Deset let je že, odkar krajani začasno uporabljajo nadomestni most čez Krko v Mršeči vasi. (Foto: L. M.)

Pred časom so objavili javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del; ponudbe zdaj pregledujejo. Kot je povedal župan Jože Simončič, odpiranju ponudb sledijo pogajanja. »Upam, da bomo imeli na voljo dobre izvajalce za dobro ceno. Kar prepričan sem, da bo tako, saj se storitve v gradbeništvu zadnji čas znižujejo in mislim, da je pravi čas za to investicijo.«

Občina Šentjernej izbira izvajalca – Odstranitev pontonskega mostu in gradnja novega julija – Od 1,5 do 2 milijona evrov

