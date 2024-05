kultura

V torek bo v mesto priplaval kit

8.5.2024 | 13:30 | I. Vidmar

Novo mesto - Lastna produkcija praviloma izvirnih opernih del je zadnja leta že stalnica v programu Kulturnega centra Janeza Trdine. V torek bo na odru Trdinove dvorane doživela premiera opere Kit na plaži, nastale na osnovi istoimenskega romana in dramskega besedila Vincenca Möderndorferja.

Akterji Kita na plaži na davišnji novinarski konferenci. (Foto: I. Vidmar)

Kit na plaži je zgodba o Niki, ki se sooča z značilnimi težavami inteligentne in kljubovalne najstnice. Zagledana je v sošolca Aleksa, za njegovo naklonjenost pa tekmuje s prijateljico Petro, ima natrpan urnik šolskih in obšolskih dejavnosti, poleg tega pa še napete razmere v domači hiši, kamor se je njena družina pred kratkim preselila iz Francije, ko je tam oče zaradi nezadovoljstva mame pustil sanjsko službo. Zgodba pa preseneti še z Nikinim posebnim izzivom – njenim bratcem Igorjem, ki ima Downov sindrom. Niko sošolci poznajo le površinsko, saj jih nikoli ne spusti domov, saj Nika bratca pred njimi skriva. Kako so osupli, ko jo neko popoldne presenetijo doma, tam pa naletijo še na Igorja …

Na davišnji predstavitvi opere Kit na plaži je direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, sicer tudi sam skladatelj in avtor opernih del, poudaril, da je lastna produkcija bistvo poslanstva Kulturnega centra Janeza Trdine in so v zavodu nanjo tudi zelo ponosni.

Avtor zgodbe Kit na plaži pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer je poudaril, da je pri operi najpomembnejša glasba in skladatelj in da so avtorji zgodb in libretisti hitro pozabljeni, da danes nihče ne ve, kdo je napisal libreto za Verdijeve opere: »Vesel sem, da so izbrali zgodbo mojega romana, po katerem sem naredil tudi gledališko predstavo. Že trideset delam v operi kot režiser in libretist, zato lahko rečem, da je to delo, ta opera izvrstna. Skladatelj je skozi glasbo to zgodbo napisal če enkrat, na novo. Glasbena ekipa je izvrstna. Zgodilo se je, kar se v operi redko zgodi, da nastopajoči odlično opravijo tako svojo glasbeno kot tudi igralsko vlogo. To je v tem času najboljše operno delo pri nas.«

Skladatelj Iztok Kocen

Skladatelj in dirigent Iztok Kocen je povedal, da je na idejo, da bi v operno obliko prevedel Möderndorferjevega Kita na plaži, prišel, ko sta s pevko Gajo Sorč, ki bo tokrat nastopila v vlogi Nike, v lutkovnem gledališču videla to predstavo in sta bila nad njo navdušena, libretist Jakob Barbo pa, da sta z Vinkom Möderndorferjem že preteklosti sodelovala kot režiser in dirigent, tako da si ga je drznil vprašati, ali se strinja z idejo, da bi njegovo zgodbo predstavili tudi v operi.

Kot je povedal Vinko Möderndorfer, zelo pomembno vlogo v predstavi igra tudi Alen Šošter, ki ima, tako kot Igor, čigar vlogo bo igral, prav tako Downov sindrom. Alen je na predstavitvi povedal, da je ponosen, da lahko nastopa: »Zgodba je zelo čustvena in mi je zelo všeč. Ponosen sem na pesem, ki jo odpojem in s katero pokažem, kako rad imam svojo sestro, da izrazim to čustvo.«

Premiera Kita na plaži bo v Kulturnem centru Janeza Trdine v torek, 14. maja, prvi ponovitvi pa bosta 15. in 16. maja.

