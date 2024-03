Trasa 30. dirke po Sloveniji tudi na Krvavec

27.3.2024 | 17:45

Z leve: Marko Lekše, predsednik kolesarskega kluba Adria Mobil in predsednik organizacijskega odbora dirke; Matjaž Leskovar, predstavnik slovenske Policije; mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije; Mitja Mahorič, dvakratni zmagovalec dirke Po Sloveniji; Domen Novak, član UAE Team Emirates; Jure Golčer, dvakratni zmagovalec dirke Po Sloveniji; Bogdan Fink, direktor dirke (Fotografije: Sportida)

Ljubljana - Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani predstavili traso jubilejne 30. izdaje slovenske pentlje. Kolesarje med drugim čaka kraljevska etapa z vzponom na Krvavec, dirka pa se bo začela z etapo od Murske Sobote do Ormoža, ki bo prečkala tri sosednje države.

Boj za zeleno majico vodilnega na slovenski pentlji bo na sporedu med 12. in 16. junijem, znova pa bo dirka del poklicne serije Mednarodne kolesarske zveze Uci Pro.

Največja slovenska dirka v mednarodnem programu preizkušenj postaja stalnica v junijskem terminu, ki tako ekipam kot njihovim kolesarjem predstavlja bodisi primeren pripravljalni temelj za kasnejši nastop na dirki po Franciji bodisi nadaljevanje dobre forme po italijanski pentlji.

Tokrat bo na startu šest ekip iz svetovne serije, in sicer Bahrain-Victorious, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jayco-AlUla, UAE Team Emirates ter Groupama-FDJ.

Čeprav znova na dirki ne bo največjih slovenskih zvezdnikov, Tadeja Pogačarja v dresu emiratov ter Primoža Rogliča pri Bori, bodo za navdušenje domače množice ob trasi predvidoma skrbeli Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain-Victorious), Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Domen Novak (UAE Team Emirates). Slednji je nastop na domači dirki na novinarski konferenci označil z možnostmi "50-50".

"Zaenkrat so možnosti 50-50. Najprej je treba videti, kakšna bo forma po Giru, potem pa se bomo odločili," je razkril 28-letni Dolenjec. Ta bo na italijanski pentlji med 4. in 26. majem dirkal za kapetana emiratov Tadeja Pogačarja, na domači dirki pa se veseli predvsem zadnjega dne, ko bo kolesaril v okolici domače vasi.

"Zelo dobro poznam traso zadnje etape. Če bom tam nastopil, si jo bom večkrat ogledal. Na dirki je vedno odlično vzdušje, vsako leto se dirka bolj na nož, no, razen če pride Tadej (Pogačar, op. STA)," je nekaj nasmeha v dvorani glavnega sponzorja izzval Novak.

Poleg Novaka in ostalih slovenskih kolesarjev iz svetovne serije bodo tekmovali tudi številni kolesarji domačih ekip, in sicer Adrie Mobil, KK Kranj in Ljubljana Gusto Santic, organizatorji so se letos po posvetu odločili, da selekcije Slovenije na dirki ne bo.

"Potrudili smo se, da pripeljemo kar se da najmočnejšo konkurenco. Tu so tri slovenske ekipe in šest iz svetovne serije. Letošnja dirka bo dolga skupno 840,5 km in bo vsebovala 12.345 višinskih metrov, kar je 25 odstotkov več kot v letih 2022 in 2023," je o zahtevnosti trase ob jubileju dejal Fink.

Največja kolesarska dirka v Sloveniji se bo začela v Murski Soboti. Kolesarji bodo na poti do Ormoža obiskali tri sosednje države, najprej Avstrijo, nato Madžarsko in za konec še Hrvaško.

Da bo dirka obiskala vse štiri slovenske sosede, bo poskrbela tretja etapa od Ljubljane do Nove Gorice, ki bo prva ponudila odgovore v boju za skupno zmago. Vmes bo druga, ravninska etapa karavano popeljala od Žalca do Rogaške Slatine, ki bo še desetič zapovrstjo partner dirke po Sloveniji.

Kraljevska bo četrta etapa od Škofljice do Krvavca po novi asfaltirani cesti do "plaže". Gre za zahteven, 11,7 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,7 odstotka. Odločitev o zmagovalcu bo padla v zadnji etapi od Šentjerneja do Novega mesta. Tam bo namreč zadnjih 50 km zelo razgibanih tudi s prečkanjem vse bolj priljubljene Trške gore (1,5 km/10,5 %).

Slovenska turistična organizacija bo v sodelovanju z Eurosportom in RTV Slovenija poskrbela za 11 ur televizijskega prenosa dirke, ki poteka vse od leta 1993. V tem času so po dvakrat slavili Pogačar, Roglič, Jure Golčer in Mitja Mahorič, ki sta na novinarski konferenci obujala spomine na dirkanje pred okoli 20 leti.

* Trasa 30. dirke po Sloveniji:

12. junij. 1. etapa: Murska Sobota - Ormož (192,3 km)

13. junij. 2. etapa: Žalec - Rogaška Slatina (180,7 km)

14. junij. 3. etapa: Ljubljana - Nova Gorica (160,5 km)

15. junij. 4. etapa: Škofljica - Krvavec (147,2 km)

16. junij. 5. etapa: Šentjernej - Novo mesto (159,8 km)

STA; M. K.

