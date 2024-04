družabno

Deželak Junak in dežela junakov

25.4.2024 | 12:30 | B. M.

V luči desete jubilejne dobrodelne akcije Deželak Junak so na Radiu 1 poskrbeli za svojevrstno presenečenje, s katerim se bodo poklonili vsem dobrodelnim Slovencem.

V današnjem Denis Avdić Showu je glavnega akterja dobrodelne akcije Miho Deželaka čakala lepa novica. Denis Avdić mu je sporočil, s kakšno popotnico se 29. maja odpravlja na pot po Sloveniji.

»V ponedeljek, 13. maja, se bomo v Cineplexxu v Ljubljani na Rudniku zbrali čisto vsi voditelji Radia1 in tja vabimo tudi vse vas poslušalce. Pred nami je premiera filma DEŽELA JUNAKOV. To je film, ki zajema 10 let Deželaka junaka, vendar ni film samo o njem. Je film o solidarnosti, prijateljstvu, ljubezni, počitnicah otrok iz socialno ogroženih družin. Skratka, junaški film o vseh vas, ki ste v teh desetih letih pomagali spisat na tisoče nepozabnih zgodb s srečnim koncem. To ni film o dobrodelnosti, to ni film o junaku, to je film, s katerim si želimo pokloniti vsej Sloveniji – edini deželi junakov na svetu,« je svečano naznanil Denis Avdić.

Po ljubljanski premieri se Miha Deželak in film Dežela junakov odpravljata na turnejo po Sloveniji v sklopu kinematografa Cineplexx. 15. maja bo v Mariboru, 16. maja v Novem mestu, 20. maja v Celju, 22. maja v Kranju, 23. maja v Murski Soboti in 27. maja v Kopru.

Vse predstave se bodo začele ob 18. uri, ves izkupiček od prodaje vstopnic pa bo šel za počitnice otrok.

