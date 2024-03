VIDEO: Krožišče zgradili v dobrih 24 urah

27.3.2024 | 14:20

Foto: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Na križanju zahodne obvoznice z regionalno cesto pri trgovinah Hofer in Spar v Ivančni Gorici je bilo novo montažno krožno križišče zgrajeno v rekordno hitrem času - po 25 urah od začetka gradnje je po njem že stekel promet. Izgradnjo krožišča je za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla Občina Ivančna Gorica. ''Za hitro in strokovno opravljeno delo'' pa je zaslužno lokalno izvajalsko podjetje Eltim iz Gabrovčca, so sporočili iz ivanške občine.

Projekt izgradnje nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem z izgradnjo krožnega krožišča pri trgovini Hofer je bil v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki je pripravila projektno dokumentacijo.

Vendar so se lani avgusta v Sloveniji zgodile poplave z velikimi posledicami, zaradi česar je DRSI preusmerila vsa razpoložljiva sredstva v intervencije in obnovo po naravnih nesrečah, kar je povzročilo zamik tudi pri izgradnji ivanškega krožišča. Zato se je Občina Ivančna Gorica z DRSI dogovorila, da bo sama financirala izgradnjo montažnega krožišča, vložena sredstva pa bo poračunala pri načrtovani izgradnji trajnega krožišča v prihodnjih letih, saj je bila čimprejšnja izgradnja nujna.

Občina je tako začela postopek za izbiro izvajalca in pospešila proces postavitve montažnega krožišča. Pogodbena vrednost izvedenih del je dobrih 75 tisoč evrov. Pripravljalna dela je podjetje Eltim začelo v četrtek, 21. marca, medtem ko so glavna gradbena dela potekala v nočnih urah. Gradnja se je po dobrih 24 urah zaključila v petek ob 20. uri (celoten potek spodaj v videoposnetku).

''Gre za res izjemno hitro realizacijo projekta in dober primer, česa vsega smo sposobni v zelo kratkem času izpeljati v občini Ivančna Gorica,'' so zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

Z izgradnjo montažnega krožišča in pred meseci odprtim nadvozom čez železniško progo je ivanška zahodna obvoznica zaživela v celoti.

58m nazaj Oceni agent.brinko Čestitam na tako izvedenem projektu. Me pa ne čudi Eltimovo ažurnost glede na-to kako velike posle, pa ne za malo denarja, sklepa z omenjeno in okoliškimi občinami kjer je velikokrat glavni izvajalec. Eltim raste iz malega električarja v veliko vsestransko firmo.