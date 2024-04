dolenjska

Pri šoli novo igrišče

26.4.2024 | 11:10 | H. M.

Otočec - V tem tednu, na dan, ko praznujemo svetovni dan Zemlje, je na ploščadi OŠ Otočec potekala svečana otvoritev novega otroškega igrišča. Prireditev se je začela s slovensko himno in himno OŠ Otočec. Dogodka sta se udeležila župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje.

Vse zbrane sta nagovorila ravnateljica Mateja Rožman in župan Gregor Macedoni, ki sta spregovorila o novi pridobitvi. Igrišče je kraj, kjer se bodo učenci igrali, se sprostili, našli nova in okrepili stara prijateljstva. Igrišče je ograjeno, nameščena so različna lesena plezala, plezalna piramida iz jeklenih vrvi in dvojna gugalnica.

V kulturnem programu so se predstavili otroški pevski zbor pod vodstvom Ditke Zupančič, recitatorji drugošolcev in prvošolci s plesno točko o čebelicah. Trak sta prerezala župan in ravnateljica. Zahvalili so se gospodu županu, KS Otočec, gospe ravnateljici, izvajalcem in vsem, ki so kakorkoli prispevali pri izgradnji igrišča. Otroci so s svojim navdušenjem pokazali, da so prav oni tisti, ki so nove pridobitve najbolj veseli, in tako je tudi prav.

