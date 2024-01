Sprostili promet po novem nadvozu

23.1.2024 | 10:30

Ivančna Gorica - V Ivančni Gorici so včeraj popoldne za promet odprli novozgrajeni nadvoz čez železniško progo pri Malem Hudem, ki je tamkajšnjo novo obvoznico povezal z industrijsko cono in avtocesto. S tem naj bi središče Ivančne Gorice razbremenili tovornega in osebnega prometa iz zahodnega dela občine ter omogočili hitrejši dostop do šolskega centra.

Nadvoz bi morali za promet odpreti že lani, a se je zapletlo. Direkcija za infrastrukturo, ki je nadvoz gradila skupaj z občino, bi morala še pred njegovo predajo prometu zgraditi montažno krožišče pri bližnji trgovini Hofer, a je za to predvidena sredstva preusmerila v interventne ukrepe po poplavah. Gradnjo krožišča je zato prevzela občina, ki njegovo izgradnjo načrtuje v prihodnjih mesecih, vložena sredstva pa bosta z državo poračunali pri izgradnji stalnega krožišča.

Na novem podvozu je direkcija v preteklih dneh opravila komisijski pregled, odpravljene so bile nekatere pomanjkljivosti in izdana odločba o uporabnem dovoljenju, kar je včeraj omogočilo odprtje prometa po nadvozu, so sporočili iz Občine Ivančna Gorica.

Nadvoz je dolg 112 metrov in širok 14 metrov. Naložba je vredna 3,17 milijona evrov, od česar je na podlagi sporazuma o sofinanciranju, podpisanega med občino Ivančna Gorica in državo, slednja prispevala nekaj manj kot tri milijone evrov, občina pa 175.000 evrov

STA; M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica