Poplave zamaknile tudi gradnjo krožišča pri Hoferju - kdaj bo odprt nadvoz nad železniško progo?

5.10.2023 | 14:40

Foto: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Na Občini Ivančna Gorica v zadnjem času dobivajo veliko vprašanj glede odprtja nadvoza, ki bo povezal novo zgrajeno zahodno obvoznico z industrijsko cono in dostopom na avtocesto. Da ne bi prihajalo do napačnih tolmačenj in slabe volje, na občini pojasnjujejo, kdaj bodo nadvoz končno le odprli.

Investitor nadvoza Direkcija RS za infrastrukturo je naložbo praktično dokončal, potrebno je izvesti še komisijski pregled in tehnični pregled ter pridobiti uporabno dovoljenje. Že od samega začetka je bilo dogovorjeno, da investitor pred predajo nadvoza za promet zgradi še krožišče pri trgovini Hofer. DRSI je tehnično dokumentacijo za izgradnjo montažnega krožnega križišča že pridobila in bila pred postopkom izbire izvajalca. Nato pa so se avgusta v Sloveniji zgodile katastrofalne poplave, tako da je DRSI vsa razpoložljiva sredstva namenila za intervencije in odpravo posledic te naravne nesreče in posledično za nedoločen čas zamaknila tudi izgradnjo ivanškega krožišča. Občina Ivančna Gorica se je zato z DRSI dogovorila, da namesto nje sama financira izgradnjo montažnega krožišče, vložena sredstva pa poračuna pri izgradnji stalnega krožišča, ki je načrtovano v prihodnjih letih.

Občina je že začela postopke za izbiro izvajalca in napoveduje, da bo pospešila tudi postavitev montažnega krožišča. Takoj po izgradnji pa bo preko nadvoza in industrijske cone sproščen promet. Potrudili se bodo, zatrjujejo, da se bo to zgodilo čim prej, vsekakor pa še v letošnji jeseni.

''Nadvoz bo gotovo velika pridobitev za celotno občino, dolgo smo si prizadevali zanj, potrpimo še nekaj tednov,'' so še zapisali na ivanški občini.

M. K.