dolenjska

Laura Pust o humanitarno-medicinski odpravi v Zambiji

26.4.2024 | 13:30 | M. Ž.

Mirna Peč - Kulturno društvo Četrtkova brenčanja v Mirni Peči je sinoči povabilo na zanimiv potopisni večer o humanitarno-medicinski odpravi v Zambiji leta 2023, poimenovani Od Mirne Peči do Nangome. Mirnopečanka in mlada zdravnica Laura Pust je v avli šole s številnim občinstvom delila utrinke trimesečnega bivanja in prostovoljnega dela v lokalni bolnišnici v afriški vasici, ki jo je ustanovil slovenski pater Stanko Rozman.

Mirnopečanka Laura Pust je lani poleti tri mesece pomagala v bolnišnici v Nangomi. (Foto: M. Ž.)

Tja se je lansko poletje odpravila s štirimi kolegi, ki so z znanjem, vnemo in prinesenimi medicinskimi pripomočki iz Slovenije, ki so jih kupili z zbranim denarjem pred odpravo, okrepili tamkajšnjo zdravstveno ekipo in sodelovali pri zdravljenju pacientov. Največji pripomoček je bil zobozdravniški stol, ki so ga kupili v Sloveniji in prepeljali v Zambijo. Zanj je tamkajšnji zobozdravnik rekel, da je najlepša stvar v Nangomi.

Na ogled so bile tudi svari, ki jih je prinesla iz Zambije.

Za Lauro Pust in njenimi kolegi je nepozabna izkušnja, ob kateri je združila ljubezen do medicine in prostovoljstva. Kot so izpostavili, bolje razume svet okoli sebe, po vrnitvi domov pa ni bila bogatejša le za strokovno znanje, temveč tudi za zavedanje pomena prilagodljivosti, empatije, pomoči in lepih medčloveških vezi.

Kaj vse je mlada ekipa doživela in delala, bomo predstavili v tiskani številki Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Del izredno dejavne brenčaške ekipe, ki že vabi na prihodnje zanimive dogodke.

