FOTO: Dva hudo ranjena v trčenju v drevo; z motorno žago napadel policiste

25.3.2024 | 12:10

Kraj petkovega silovitega trčenja v drevo (Foto: PGE Krško)

Zaseženi avtomobili tihotapcev migrantov na območju Metlike: Mazda6 ...

... Jeep cherokee ...

... in Ford transit. (Foto: PP Metlika)

V soboto nekaj po 17. uri so sevniški policisti posredovali v zasebnem prostoru v okolici Sevnice, kjer je moški z zdravstvenimi težavami z ogrožajočem vedenjem ogrožal sebe in svojce. Ob prihodu policistov in reševalcev jim je začel groziti z delujočo motorno žago in enega izmed policistov napadel. Zoper 57-letnika so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in nudili asistenco zdravstvenemu osebju pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Požar v Dobruški vasi

V noči na nedeljo je tagorel večnamenski zabojnik v naselju v Dobruški vasi. Požar so gasilci omejili in pogasili. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ugotavljanjem okoliščin in vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Kot smo poročali, je ogenj uničil prostore vrtca v romskem naselju v Dobruški vasi.

Silovito trčenje v drevo - hudo poškodovan povzročitelj nesreče in potnica

V petek nekaj pred 20.30 so bili policisti PP Krško obveščeni o hudi prometni nesreči v kraju Veniše. Ugotovili so, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo (fotografije nesreče smo že objavili). Hudo poškodovanega povzročitelja in hudo poškodovano 27-letno potnico iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel 34-letnik v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Huje poškodovan kolesar

V petek okoli 11. ure se je zgodila prometna nesreča v Brežicah; zanjo je odgovoren 37-letni voznik kombija, ki je ob zavijanju desno trčil v kolesarja, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanemu 86-letnemu kolesarju je 37-letnik nudil pomoč in ga odpeljal v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hude poškodbe. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Z 1,6 promila alkohola v ograjo

V petek okoli 21. ure je v naselju Župnca v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da gre za 33-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Motokrosist povzročil nesrečo in odklonil alkotest

Policisti PP Sevnica so bili v soboto nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti na Lisco. Ugotovili so, da je 31-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil z neregistriranim motokros motorjem po lokalni cesti iz smeri Lisce proti Bregu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Zoper kršitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehitri na avtocesti

Včeraj nekaj po 7. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 308 italijanskih registrskih oznak. 25-letni državljan Italije je prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 50 km/h, vozil je namreč s hitrostjo 180 km/h. Okoli 9. ure so prav tako na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5 nemških registrskih oznak. 37-letni državljan Kosova je vozil s hitrostjo 200 km/h. Ustavili so tudi 19-letno voznico osebnega avtomobila nemških registrskih oznak, ki je prekoračila dovoljeno hitrost za 52 km/h. Okoli 9.30 je 59-letni voznik, državljan Severne Makedonije v smeri proti Obrežju vozil osebni avtomobila BMW švicarskih registrskih oznak in prekoračil dovoljeno hitrost za 55 km/h. Vsem so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Hitrost je še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč na naših cestah, tudi tistih z najhujšimi posledicami, ob tem opozarjajo na PU Novo mesto. Pogosto je povezana z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnjo pod vplivom alkohola.

Nasilnež v priporu

Policisti PP Krško so v petek posredovali zaradi nasilja v družini v Krškem. Ugotovili so, da je 44-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Zaščitili so žrtev in odvzeli prostost osumljencu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor.

Vlomi in tatvine

Na območju Brezja pri Veliki Dolini je med 20. 3. in 22. 3. neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal je prostore in ukradel lovsko puško in nož. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.500 evrov.

V petek zvečer je v Veliki Loki na območju Trebnjega nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v hišo. Iz denarnice je izmaknil denar, potem pa ob sprožitvi alarmne naprave pobegnil. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru na Prešernovem trgu v Novem mestu je v petek nekaj po 21. uri neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat ukradel dve denarnico z gotovino, dokumenti in bančno kartico.

V Škocjanu je med 22. 3. in 23. 3. nekdo iz odprte garaže stanovanjske hiše ukradel dva akumulatorja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Na delovišču na območju Brežic je v soboto nekaj po 22. uri nekdo nameraval vlomiti v skladiščni objekt. Po sprožitvi alarmne naprave je storilec pobegnil.

S parkirnega prostora na Topliški cesti v Novem mestu je med 23. 3. in 24. 3. nekdo odpeljal tovorno vozilo znamke TAM 80T3B, registrskih oznak NM-MOJ, letnik 1985, modre barve.

V minuli noči je v Krškem nekdo skozi okno vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Prijeli štiri osumljence, ki so tihotapili 39 tujcev

Policisti PP Metlika so v noči na soboto v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda 6 poljskih registrskih oznak. 32-letni državljan Ukrajine je prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Prav tako v Metliki so v noči na nedeljo kontrolirali voznika kombija Ford transit čeških registrskih oznak. 29-letni državljan Ukrajine je prevažal 18 državljanov Turčije.

Na cesti med Drašiči in Metliko so včeraj nekaj po 19. uri ustavili osebni avtomobil Jeep grand cherokee, turških registrskih oznak. 62-letni državljan Turčije je prevažal šest državljanov Kitajske.

V minuli noči so policisti na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč kontrolirali voznika kombija italijanskih registrskih oznak. 41-letni državljan Ukrajine je v kombiju Citroen jumper prevažal štiri državljane Iraka in pet državljanov Turčije.

Trem državljanom Ukrajine in državljanu Turčije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 22. 3. in 25. 3. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Jereslavec, Rakovec, Sela pri Dobovi, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Vrhje) prijeli 71 državljanov Sirije, 36 Maroka, 24 Afganistana, deset Indije, sedem Rusije, pet državljanov Bangladeša in Nepala, štiri Turčije, tri Tunizije, dva državljana Mongolije in Kitajske, državljana Alžirije in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Preloka) so prijeli 15 državljanov Sirije, štiri iz Maroka in dva iz Alžirije in na območju PP Šentjernej (Gorenje Vrhpolje) tri državljane Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. 3. in 25. 3. posredovali v 188. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 549 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, dve nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami ter 29 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 46. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.