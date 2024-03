Ponoči neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod sneg do nižin; odkriti strehi v Orlaki; ogenj uničil vrtec

24.3.2024 | 08:15

Fotografije so z včerajšnjega posredovanja gasilcev med Hribom in Gradnikom (Foto: GZ Semič)

Ponoči je osrednji del države zajelo neurje z močnim deževjem, vetrom in sodro, gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, poročajo iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so v zvezi z neurjem zabeležili 145 dogodkov na območju regijskih centrov Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica. Na terenu je posredovalo 62 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.

Na Arsu so na družbenih omrežjih zapisali, da je zaključek sobotnega svetovnega dneva meteorologije postregel z burnim vremenskim dogajanjem. Prehod vremenske fronte so spremljali nalivi, veliko število razelektritev, močni sunki vetra, ponekod je padala tudi sodra. Sunki vetra so ponekod v osrednji Sloveniji presegli 100 kilometrov na uro.

Iz več krajev tako poročajo o podrtih drevesih in odkritih cestah. V Ljubljani je po poročanju medijev drevo padlo na več parkiranih avtomobilov v Savskem naselju.

Med pol osmo in osmo uro zvečer je po podatkih Arsa na postaji Šebreljski vrh padlo 30 litrov, na Bukovskem vrhu pa 21 litrov dežja na kvadratni meter.

Ob intenzivnih padavinah se je spuščala tudi meja sneženja, ta se je ponekod spustila do nižin. Poleg predelov Gorenjske je tako zasneženo tudi ponekod na Notranjskem, Dolenjskem, Kočevskem in v Posavju. Na ceste so se ponekod odpravila tudi plužna vozila. Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo, da morajo biti vozila tudi po 15. marcu v zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo.

Odkrivalo strehe v Orlaki

Sinoči ob 20.39 je v Orlaki, občina Trebnje, močan veter razkril streho stanovanjskega in gospodarskega objekta, odtrgana kritina pa je pretrgala električni kabel. Gasilci PGD Sela pri Šumberku in PGD Trebnje so s pomočjo avto lestve na stanovanjskem objektu prekrili okoli pet kvadratnih metrov strehe in na gospodarski objekt namestili okoli 130 kvadratnih metrov folije. Za pretrgane električne vodnike so poskrbeli dežurni delavci elektra.

Tudi prometna nesreča ...

Ob 21.03 se je na avtocesti pri naselju Bela cerkev, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo obrnili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno lažje poškodovano osebo. Dežurni delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo in očistili cestišče.

... in požar

Ob 01.31 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorel bivalni kontejner v katerem je bil vrtec. Gasilci PGD Škocjan in Dobrava so pogasili požar, ki je v celoti uničil objekt, sestavljen iz dveh kontejnerjev.

Drevo na vodnike

Ob 21.15 je pri naselju Zloganje, občina Škocjan, podrto drevo potrgalo vodnike daljnovoda, ki so padli na lokalno cesto. Gasilci PGD Škocjan in Dole so zavarovali kraj dogodka, začasno vzpostavili prevoznost ceste in po navodilih dežurnega delavca elektro službe zavarovali vodnike.

Zaradi podrtega drevesa tudi zagorelo

Včerja že ob 12.00 je med naseljema Hrib pri Cerovcu in Gradnik, občina Semič, zaradi drevesa, ki je padlo na vodnike daljnovoda, zagorelo pod daljnovodom. Ogenj, ki se je razširil po bližnjem gozdu so pogasili gasilci PGD Črešnjevec, Krvavčji Vrh, Gradnik, Semič, Štrekljevec, Stranska vas, Kot-Brezje, Črmošnjice in Rožni Dol, vsa gasilska društva v Gasilski Zvezi Semič. Zgorelo je okoli 3 hektarje gozdne podrasti, listja in suhih vej. Ogenj je ožgal okoli 50 dreves. S pravočasno intervencijo je gasilcem uspelo preprečiti požar v bližnji smrekov nasad.

Danes brez elektrike

